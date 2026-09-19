¿Cuánto le costaría al país una hora de apagón? Las cifras que prenden las alarmas

El pasado jueves 17 de septiembre se llevó a cabo la edición 18 del Congreso Anual de Energía de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica (Acolgen), en el Club El Nogal de Bogotá.

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Los paneles se centraron en el peligro que genera un posible apagón, el cual ha tomado fuerza en los últimos meses por causa mayormente de que el sistema de energía está operando al máximo de sus capacidades.

¿Qué tan cerca está el fantasma del apagón?

Esta edición contó con la participación del vicepresidente José Manuel Restrepo, el alcalde Carlos Fernando Galán, el expresidente Iván Duque, autoridades de control, congresistas, exministros y demás expertos.

La alerta por falta de energía se da en un momento complejo para el país, teniendo en cuenta el desarrollo del fenómeno de El Niño, el cual se proyecta que se extienda hasta 2027.

A inicios de los 90, Colombia ya habría afrontado una situación de esta índole. Los expertos en el Congreso recordaron esta etapa y la responsabilidad colectiva de no repetirla.

En materia de cifras, Natalia Gutiérrez, la presidenta de Acolgen, afirmó que el apagón costaría 1.5 puntos del PIB en un escenario donde el país crece al 2.5, acorde a los informes que han realizado las entidades.

“Una hora diaria de apagón puede costar entre 150 mil y 250 mil millones de pesos la hora”, alertó Gutiérrez al recordar que también conllevaría pérdida de empleos y gente volviendo a la pobreza extrema.

Cada kilovatio cuenta: el llamado desde Acolgen

Por eso, el mensaje es claro: cada kilovatio cuenta. En ese orden de ideas, aportar al ahorro se convierte en tarea de todos.

Gutiérrez declaró que “tenemos que acompañar la campaña de ahorro de energía en cada uno de nuestros hogares o empresas”. Recordó, además, que quedan pocos meses para diciembre y la energía es limitada mientras concluye 2026. Entonces, hay que tomar medidas para que 2027 no traiga sorpresas.

“A nadie se le está pidiendo que apague un aire acondicionado ni que apague un ventilador. Se les está pidiendo que manejen el consumo de los últimos 12 meses donde ya hemos tenido las demandas más altas históricas”, concluyó.