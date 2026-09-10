Estos son los planes imperdibles para disfrutar Halloween si planea viajar a Estados Unidos

Ubicada en el corazón de Florida y a tan solo 25 minutos del Aeropuerto Internacional de Orlando, la ciudad de Kissimmee se consolida como el punto de partida perfecto para explorar las atracciones más famosas del mundo.

Reconocida como la capital mundial de las casas vacacionales, Kissimmee cuenta con alrededor de 50.000 opciones de hospedaje. Por eso, si planea viajar durante la temporada de otoño de 2026, esta es una guía de experiencias imperdibles.

Atracciones de Halloween en los parques de Florida

La temporada de otoño transforma los principales parques temáticos con eventos especiales que mezclan el terror y la diversión familiar:

Universal Orlando Resort: El evento Halloween Horror Nights celebra su 35º aniversario con el "Carnaval Infernal de Pesadillas", disponible hasta el 1 de noviembre. La gran novedad es la casa embrujada inédita "Chaos & Control", donde se unen por primera vez los íconos Jack the Clown y el Dr. Oddfellow.

SeaWorld Orlando: Su evento Halloween Spooktacular incorpora por primera vez a los personajes de la película "Hotel Transylvania", ofreciendo un sendero interactivo de “truco o trato” ideal para los niños.

LEGOLAND Florida Resort: Desde el 5 de septiembre y hasta el 31 de octubre, el parque estrena Brick or Treat Street, que incluye casas de monstruos LEGO a tamaño real y el espectáculo con drones "Monster Skytacular".

Boggy Creek Airboat Adventures: Presenta hasta el 31 de octubre dos experiencias de terror en los pantanos: "The Terror 2: The Swamp Awakens" y "Survive the Swamp".

Espectáculos inmersivos y escape rooms

Para los viajeros que buscan vivir experiencias interactivas más allá de las montañas rusas, la región ofrece nuevas alternativas:

Madame Tussauds Orlando: El famoso museo de cera lanza su primer escape room temático llamado "The Great Wax Heist", donde los visitantes actúan como detectives en una búsqueda del tesoro para recuperar herramientas históricas robadas.

SEA LIFE Orlando Aquarium: Hasta el 1 de noviembre, presenta "Pirates of the Haunted Seas", una experiencia submarina que incluye decoración temática y encuentros con el Capitán Pirata.

Fear Circus Unleashed: Este espectáculo teatral se estrena el 22 de octubre en Osceola Heritage Park. Ofrece 90 minutos inmersivos de acrobacias aéreas, contorsionistas y terror en vivo.

Dónde comer en Florida

La oferta culinaria también se viste de temporada. Disney Springs ha recargado sus menús con platillos exclusivos:

House of Blues: Sorprende a sus visitantes con la línea de cócteles temáticos "Nightmare on Blues Street".

Homecomin: El restaurante del chef Art Smith suma reconfortantes platos de otoño como el pudín de pan con calabaza y el Brunswick Stew.

Splitsville: Introduce opciones como la bebida Witches Brew y el innovador sushi roll "All Hallow's Eve".

Por otro lado, la Orquesta Filarmónica de Orlando inaugurará su temporada 2026/2027 al ritmo de "Rhapsody in Blue" de Gershwin, con bailarines y pianistas en escena. Además, los días 5, 7 y 8 de noviembre, el Steinmetz Hall será el escenario del Festival Resonate, una celebración de la obra de Beethoven bajo la dirección de Eric Jacobsen.