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Trump prohíbe acceso a CNN y MS NOW a la Casa Blanca

Ambos medios calificaron la decisión como una violación de la Constitución de Estados Unidos y anunciaron que acudirán a los tribunales.

Donald Trump
FOTO: AFP

Noticias RCN

AFP

septiembre 19 de 2026
11:08 a. m.
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Los medios estadounidenses CNN y MS NOW denunciaron este sábado que el gobierno les negó el acceso a la Casa Blanca, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara la medida en su contra por difundir lo que él califica de “noticias falsas”.

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Ambos medios calificaron la decisión como una violación de la Constitución de Estados Unidos y anunciaron que acudirán a los tribunales para recuperar el acceso a la residencia presidencial.

Medios denuncian ataque a la libertad de prensa

“La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro se financian con nuestros impuestos”, señaló MS NOW —antes MSNBC— en su cuenta de X.

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CNN, por su parte, afirmó: “Tenemos un derecho, amparado por la Constitución de Estados Unidos, a hacer nuestro trabajo periodístico sin trabas ni interferencias por parte del gobierno, y esta prohibición es un ataque ilegal contra este derecho fundamental”.

No hubo información inmediata de Politico, otro medio afectado por la medida.

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Trump advierte más prohibiciones

Consultada por la AFP, la Casa Blanca remitió a las declaraciones de Trump del viernes, en las que el mandatario republicano de 80 años anunció las restricciones. “Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, estoy prohibiendo a Fake News CNN, MSNOW… y Politico… el acceso a la Casa Blanca como resultado de su constante ‘cobertura’ de NOTICIAS FALSAS”, escribió en Truth Social.

El presidente añadió que “los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos”.

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Trump mantiene desde hace años una relación conflictiva con la prensa tradicional. Ha presentado demandas por difamación contra medios, atacado a periodistas en su plataforma y agredido verbalmente a reporteros —en especial mujeres—, entre ellas la presentadora Kaitlan Collins de CNN.

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