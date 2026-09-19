Trump prohíbe acceso a CNN y MS NOW a la Casa Blanca

Los medios estadounidenses CNN y MS NOW denunciaron este sábado que el gobierno les negó el acceso a la Casa Blanca, un día después de que el presidente Donald Trump anunciara la medida en su contra por difundir lo que él califica de “noticias falsas”.

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Ambos medios calificaron la decisión como una violación de la Constitución de Estados Unidos y anunciaron que acudirán a los tribunales para recuperar el acceso a la residencia presidencial.

Medios denuncian ataque a la libertad de prensa

“La Casa Blanca pertenece al pueblo estadounidense y las decisiones que se toman dentro se financian con nuestros impuestos”, señaló MS NOW —antes MSNBC— en su cuenta de X.

CNN, por su parte, afirmó: “Tenemos un derecho, amparado por la Constitución de Estados Unidos, a hacer nuestro trabajo periodístico sin trabas ni interferencias por parte del gobierno, y esta prohibición es un ataque ilegal contra este derecho fundamental”.

No hubo información inmediata de Politico, otro medio afectado por la medida.

Trump advierte más prohibiciones

Consultada por la AFP, la Casa Blanca remitió a las declaraciones de Trump del viernes, en las que el mandatario republicano de 80 años anunció las restricciones. “Me enorgullece anunciar que, con efecto inmediato, estoy prohibiendo a Fake News CNN, MSNOW… y Politico… el acceso a la Casa Blanca como resultado de su constante ‘cobertura’ de NOTICIAS FALSAS”, escribió en Truth Social.

El presidente añadió que “los medios de comunicación no deberían poder escribir o informar constantemente FICCIONES y MENTIRAS cuando cubren al Presidente de los Estados Unidos”.

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Trump mantiene desde hace años una relación conflictiva con la prensa tradicional. Ha presentado demandas por difamación contra medios, atacado a periodistas en su plataforma y agredido verbalmente a reporteros —en especial mujeres—, entre ellas la presentadora Kaitlan Collins de CNN.