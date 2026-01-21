CANAL RCN
Economía

Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador

Desde el país vecino se impuso aranceles del 30 % a todas las importaciones provenientes de Colombia.

Noticias RCN

enero 21 de 2026
03:23 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

En una decisión que ha sacudido los cimientos comerciales de la Comunidad Andina (CAN), el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles la imposición unilateral de un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia. La medida, denominada por el mandatario como una "tasa de seguridad", entrará en vigor el próximo 1 de febrero de 2026.

Según el mandatario ecuatoriano, mientras su país destina recursos masivos para combatir grupos criminales transnacionales, no percibe acciones firmes ni coordinación efectiva desde el lado colombiano.

Donald Trump tomaría dura y drástica decisión con aranceles a países europeos: esto se sabe
RELACIONADO

Donald Trump tomaría dura y drástica decisión con aranceles a países europeos: esto se sabe

Además del componente de seguridad, el trasfondo económico juega un papel crucial. Ecuador enfrenta un déficit comercial persistente con Colombia. Según cifras de Analdex y el Banco Central del Ecuador, entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas hacia Ecuador sumaron aproximadamente US$ 1.673 millones, mientras que las ventas ecuatorianas a Colombia apenas alcanzaron los US$ 808 millones.

¿Qué productos se verán afectados con la imposición del 30%?

La aplicación de este arancel del 30% tendrá un impacto directo en el costo de vida de los ecuatorianos y en la competitividad de las empresas colombianas que ven en Ecuador su segundo mercado más importante para bienes no minero-energéticos.

  • Energía Eléctrica: Colombia es uno de los principales proveedores de energía para Ecuador, especialmente necesaria durante las crisis hidrológicas. El nuevo arancel podría encarecer significativamente las facturas de servicios públicos en el país vecino.
  • Sector Automotriz: Los vehículos ligeros y camiones ensamblados en Colombia representan una cuota importante del mercado automotor ecuatoriano.
  • Industria Farmacéutica: Medicamentos envasados y productos de cuidado personal que Colombia exporta masivamente se verán gravados, afectando el precio final al consumidor en farmacias.

En cuanto a los alimentos, que es algo importante en la canasta familiar de los colombianos, también se sentirá el golpe en: Dulces, chocolates y productos derivados del azúcar, aceites vegetales, principalmente derivados de palma y soja, y salsas, condimentos y productos procesados.

Esta medida se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que, en palabras del presidente Noboa, exista un "compromiso real" de Colombia para enfrentar las amenazas binacionales.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Loterías

Cayó MiLoto por primera vez en este 2026 en Colombia: ganador se llevó 1.000 millones de pesos

Pensiones

Borrador de decreto propone reducir inversión extranjera de fondos de pensiones del 50% al 30%

Resultados lotería

Super Astro Sol hoy: ya hay resultado del último sorteo de este miércoles 21 de enero

Otras Noticias

Bogotá

Cómo funcionará el pago del subsidio de transporte a estudiantes de colegios oficiales en Bogotá este 2026: le contamos

El subsidió corresponderá al número de días que el estudiante asista a clases.

Egan Bernal

Egan Bernal quiere defender su título de campeón Nacional en su amada Zipaquirá

Los campeonatos Nacionales de Ciclismo se disputarán en Zipaquirá este 2026 y Egan Bernal habló con Noticias RCN sobre correr en su tierra.

España

¿Qué está pasando con los trenes en España?: dos accidentes mortales ocurrieron en 48 horas

La casa de los famosos

Accidente en La Casa de los Famosos Colombia 2026: ¿se quedarán sin alimento?

Defensoría del Pueblo

Defensoría del Pueblo lanzó una alerta por la grave vulneración del derecho a la salud en Colombia