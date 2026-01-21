Estos productos se verán afectados en Colombia tras la imposición de arancel por parte de Ecuador

En una decisión que ha sacudido los cimientos comerciales de la Comunidad Andina (CAN), el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, anunció este miércoles la imposición unilateral de un arancel del 30% a todas las importaciones provenientes de Colombia. La medida, denominada por el mandatario como una "tasa de seguridad", entrará en vigor el próximo 1 de febrero de 2026.

Según el mandatario ecuatoriano, mientras su país destina recursos masivos para combatir grupos criminales transnacionales, no percibe acciones firmes ni coordinación efectiva desde el lado colombiano.

Además del componente de seguridad, el trasfondo económico juega un papel crucial. Ecuador enfrenta un déficit comercial persistente con Colombia. Según cifras de Analdex y el Banco Central del Ecuador, entre enero y noviembre de 2025, las exportaciones colombianas hacia Ecuador sumaron aproximadamente US$ 1.673 millones, mientras que las ventas ecuatorianas a Colombia apenas alcanzaron los US$ 808 millones.

¿Qué productos se verán afectados con la imposición del 30%?

La aplicación de este arancel del 30% tendrá un impacto directo en el costo de vida de los ecuatorianos y en la competitividad de las empresas colombianas que ven en Ecuador su segundo mercado más importante para bienes no minero-energéticos.

Energía Eléctrica: Colombia es uno de los principales proveedores de energía para Ecuador, especialmente necesaria durante las crisis hidrológicas. El nuevo arancel podría encarecer significativamente las facturas de servicios públicos en el país vecino.

Sector Automotriz: Los vehículos ligeros y camiones ensamblados en Colombia representan una cuota importante del mercado automotor ecuatoriano.

Industria Farmacéutica: Medicamentos envasados y productos de cuidado personal que Colombia exporta masivamente se verán gravados, afectando el precio final al consumidor en farmacias.

En cuanto a los alimentos, que es algo importante en la canasta familiar de los colombianos, también se sentirá el golpe en: Dulces, chocolates y productos derivados del azúcar, aceites vegetales, principalmente derivados de palma y soja, y salsas, condimentos y productos procesados.

Esta medida se mantendrá vigente de forma indefinida hasta que, en palabras del presidente Noboa, exista un "compromiso real" de Colombia para enfrentar las amenazas binacionales.