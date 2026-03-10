CANAL RCN
Tendencias

Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Este 10 de marzo se están cumpliendo dos meses del accidente aéreo en el que falleció el artista junto a los integrantes de su equipo de trabajo.

Foto: @yeison_jimenez en Instagram.

Noticias RCN

marzo 10 de 2026
12:06 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Yeison Jiménez partió de este mundo terrenal hace dos meses, pero su recuerdo sigue presente entre sus fanáticos, familiares, amigos y colegas.

El artista de música popular tenía planeado llegar a Medellín en la tarde del 10 de enero de 2026 para, posteriormente, viajar hasta Marinilla, Antioquia, en un vehículo.

"La tristeza abarca mi alma": desgarrador recuerdo de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su muerte
RELACIONADO

"La tristeza abarca mi alma": desgarrador recuerdo de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su muerte

Sin embargo, tres minutos después de que su avioneta despegó en el Aeropuerto de Paipa, se cayó en picada y se incineró de inmediato en la vereda Romita.

Recurrentemente, los seres más cercanos a Yeison Jiménez y a sus compañeros de trabajo han compartido varios recuerdos en las redes sociales para honrar su memoria.

Y, en el marco del cumplimiento de los dos meses de la tragedia aérea, Juliana Calderón, que estaba saliendo con Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez, reveló un emotivo video en su cuenta de Instagram.

Este fue el nuevo video que se reveló de Yeison Jiménez y sus compañeros de trabajo en la avioneta

El 9 de marzo, en horas de la tarde, Juliana Calderón compartió un TikTok que Yeison Jiménez había publicado alguna vez en sus redes sociales.

En ese video, el 'niño de Manzanares' se bajó de su avioneta cantando el tema musical 'Hasta la madre' junto a Óscar Marín y Juan Manuel Rodríguez.

Este fue el mensaje de Lina Jiménez, hermana de Jiménez, tras dos meses del fallecimiento

En la madrugada de este 10 de marzo, Lina Jiménez publicó una foto en la que ella se estaba riendo junto a su hermano.

Yeison Jiménez le dejó un emotivo regalo a Hugo Rodallega antes de morir: esto se reveló
RELACIONADO

Yeison Jiménez le dejó un emotivo regalo a Hugo Rodallega antes de morir: esto se reveló

Además, acompañó esa imagen con el siguiente mensaje:

Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma. Te amo para siempre.

Asimismo, unas horas después, Lina Jiménez mostró que regresó al lugar exacto en el que cayó la avioneta para estar presente en una ceremonia eucarística para Yeison, Fernando, Juan Manuel, Waisman, Óscar y Jefferson.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

La casa de los famosos

Jhorman Toloza, novio de Alexa Torrex, rompió el silencio y le envió mensaje DIRECTO a ella tras el supuesto 'coqueteo' de Tebi

La casa de los famosos

Novio de Alexa Torrex no se guardó nada y estalló tras el supuesto 'coqueteo' de Tebi en La Casa de los Famosos

Yeison Jiménez

"La tristeza abarca mi alma": desgarrador recuerdo de la hermana de Yeison Jiménez a dos meses de su muerte

Otras Noticias

Bogotá

Hombre habría simulado un accidente para esconder el asesinato de una mujer y su bebé en Bogotá

Lo que parecía ser un accidente de tránsito, se volvió en un presunto doble asesinato.

Finanzas personales

Bancos en el país vuelven a lanzar CDT con más del 13% de rentabilidad: conozca las opciones

Conozcas las entidades que ofrecen tasas de interés por encima del 13%.

Junior de Barranquilla

Junior vs. Nacional, fecha 3 de la Liga BetPlay: hora y canal para ver EN VIVO

Irán

Tras diez días de guerra Irán se niega a rendirse o permitir el suministro de petróleo

Enfermedades

Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos