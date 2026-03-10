Hermana de Yina Calderón reveló emotivo video de Yeison Jiménez en su avioneta antes de su muerte

Yeison Jiménez partió de este mundo terrenal hace dos meses, pero su recuerdo sigue presente entre sus fanáticos, familiares, amigos y colegas.

El artista de música popular tenía planeado llegar a Medellín en la tarde del 10 de enero de 2026 para, posteriormente, viajar hasta Marinilla, Antioquia, en un vehículo.

Sin embargo, tres minutos después de que su avioneta despegó en el Aeropuerto de Paipa, se cayó en picada y se incineró de inmediato en la vereda Romita.

Recurrentemente, los seres más cercanos a Yeison Jiménez y a sus compañeros de trabajo han compartido varios recuerdos en las redes sociales para honrar su memoria.

Y, en el marco del cumplimiento de los dos meses de la tragedia aérea, Juliana Calderón, que estaba saliendo con Juan Manuel Rodríguez, el primo de Yeison Jiménez, reveló un emotivo video en su cuenta de Instagram.

Este fue el nuevo video que se reveló de Yeison Jiménez y sus compañeros de trabajo en la avioneta

El 9 de marzo, en horas de la tarde, Juliana Calderón compartió un TikTok que Yeison Jiménez había publicado alguna vez en sus redes sociales.

En ese video, el 'niño de Manzanares' se bajó de su avioneta cantando el tema musical 'Hasta la madre' junto a Óscar Marín y Juan Manuel Rodríguez.

Este fue el mensaje de Lina Jiménez, hermana de Jiménez, tras dos meses del fallecimiento

En la madrugada de este 10 de marzo, Lina Jiménez publicó una foto en la que ella se estaba riendo junto a su hermano.

Además, acompañó esa imagen con el siguiente mensaje:

Quisiera recordarte con alegría, pero la tristeza abarca mi alma. Te amo para siempre.

Asimismo, unas horas después, Lina Jiménez mostró que regresó al lugar exacto en el que cayó la avioneta para estar presente en una ceremonia eucarística para Yeison, Fernando, Juan Manuel, Waisman, Óscar y Jefferson.