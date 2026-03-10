Bancos en el país vuelven a lanzar CDT con más del 13% de rentabilidad: conozca las opciones

En este inicio del 2026, los Certificados de Depósito a Término (CDT) han recuperado su atractivo como una de las herramientas de inversión más rentables y seguras. Tras un periodo de estabilización, la reciente dinámica de las tasas de interés ha empujado los rendimientos de estos títulos por encima del 13% efectivo anual (E.A.) en diversas entidades, marcando un nuevo hito en el panorama económico del primer trimestre de 2026.

Este fenómeno responde directamente a las decisiones de política monetaria del Banco de la República, que recientemente sorprendió al mercado con un incremento de 100 puntos básicos en la tasa de intervención, situándola en un 10,25%.

El objetivo del emisor es frenar las presiones inflacionarias derivadas de ajustes fiscales y del salario mínimo, lo que ha obligado a los bancos comerciales a elevar la remuneración que ofrecen a los ahorradores para captar recursos.

Con una inflación que cerró febrero cerca del 5,29%, un CDT que pague por encima del 11% o 13% ofrece una ganancia neta significativa, muy superior a la observada en años anteriores.

Bancos que ofrecen CDT por encima del 13%

Son varias las entidades que ofrecen rentabilidad en sus CDT por encima del 13%. Sin embargo, estas se ven reflejadas si se invierte su dinero con un plazo de un año o más.

Bajo este panorama, figuran Banco Falabella con una tasa de 13,25%. También figuran Banco Davibank con 13%, Banco de Occidente con 12,72%, Banco Santander con 12,36% y Bancamía con 12,33%.

En cuanto a los plazos menores como 180 días o 90, las tasas oscilan entre el 10,50% E.A. y el 11,50%.

En el segmento de 120 días, el Banco de Occidente lidera nuevamente con una tasa de 11,89%, mientras que Banco Davibank registra 10,74%.

Expertos sugieren que esta "ventana de oportunidad" podría no durar todo el año. Si bien el Banco de la República ha mantenido una postura restrictiva, se espera que, si la inflación cede hacia el segundo semestre, las tasas comiencen un descenso gradual.

Por ello, los asesores financieros recomiendan "amarrar" estas tasas altas en plazos de 180 a 360 días, asegurando una rentabilidad fija antes de que el ciclo de tasas vuelva a bajar.