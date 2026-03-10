Junior vs. Nacional, fecha 3 de la Liga BetPlay: hora y canal para ver EN VIVO

La Liga BetPlay continúa poniéndose al día con su calendario y este martes 10 de marzo se disputará uno de los partidos más atractivos del campeonato colombiano. Junior de Barranquilla y Atlético Nacional se enfrentarán en un duelo correspondiente a la fecha 3 del torneo, compromiso que había sido aplazado semanas atrás y que ahora se jugará en un momento clave de la temporada.

El escenario para este encuentro será el Estadio Romelio Martínez, recinto que albergará un choque entre dos de las plantillas más competitivas del fútbol colombiano en la actualidad. Con jugadores de gran experiencia y talento en ambos equipos, el partido genera una enorme expectativa entre los aficionados, pues podría tener incidencia directa en la lucha por los primeros puestos de la tabla.

El compromiso está programado para iniciar a las 8:30 p.m. (hora colombiana) y contará con transmisión del canal deportivo Win Sports+, que llevará todos los detalles de este enfrentamiento que promete intensidad desde el primer minuto.

Un duelo directo en la parte alta de la tabla

Tanto Junior como Atlético Nacional llegan a este compromiso con la intención de sumar puntos importantes para mantenerse en la pelea por los lugares de privilegio del campeonato. El equipo barranquillero se ubica actualmente en la sexta posición de la tabla con 16 puntos, lo que lo mantiene dentro del grupo de los ocho clasificados.

Por su parte, el conjunto antioqueño atraviesa un buen momento en el torneo y aparece en la cuarta casilla con 18 unidades. Una victoria como visitante podría consolidar a Nacional en la zona alta de la clasificación y seguir presionando a los equipos que se encuentran en los primeros lugares.

Este panorama convierte el partido en un enfrentamiento directo entre dos clubes que aspiran a ser protagonistas del campeonato y que cuentan con planteles diseñados para competir por el título.

Un partido aplazado que toma mayor importancia

Cuando el calendario inicial de la Liga BetPlay se vio obligado a reprogramar este encuentro, pocos imaginaban que terminaría adquiriendo tanta relevancia en la tabla de posiciones. Con el avance de las jornadas, ambos equipos se han mantenido cerca de la parte alta, por lo que este duelo pendiente ahora tiene un peso mayor en la clasificación general.

Además, se espera un ambiente vibrante en Barranquilla, con dos hinchadas que históricamente han protagonizado grandes partidos entre sí. Junior buscará aprovechar su localía para sumar tres puntos que le permitan escalar posiciones, mientras que Atlético Nacional intentará imponer su jerarquía para llevarse un resultado positivo fuera de casa.

Con estos ingredientes, todo está listo para un enfrentamiento de alto nivel que promete emociones y que podría marcar el rumbo de ambos equipos en la Liga BetPlay.