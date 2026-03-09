Autoridades alertan el aumento de casos por paperas en Estados Unidos

Las autoridades en Maryland han alertado sobre el aumento de casos por paperas que se han presentado en lo que va del año desde el pasado 19 de febrero. Ya se han confirmado 19 casos y 7 infecciones se encuentran en investigación, según el Departamento de Salud de ese estado.

Pese a que los casos de esta enfermedad se han reducido significativamente desde la creación de la vacuna, en 1967, los CDC informaron que para finales de febrero fueron 11 las jurisdicciones que ya han documentado 34 casos.

¿Qué son las paperas?

Las paperas son una enfermedad que es causada por un virus y, generalmente, afecta las glándulas que se encuentran a los lados de la cara y que son las encargadas de producir saliva. Según Mayo Clinic, en Estados Unidos la enfermedad no es común, pero se pueden producir brotes.

Expertos explican que el cuerpo humano posee tres glándulas salivales principales que son las parótidas, sublinguales y submaxilares. Estas glándulas poseen su propio conducto que va desde la glándula de la boca.

Síntomas de las paperas

Los síntomas de esta enfermedad comienzan entre 2 a 3 semanas después de la exposición al virus y estos suelen ser leves. Algunos son fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, negación a comer, cansancio, hinchazón de las glándulas salivales que comienza en unos pocos días.

Entre los síntomas también se pueden incluir la hinchazón de una o ambas glándulas a los lados de la cara, dolor o sensibilidad alrededor del lugar de la hinchazón e hinchazón de las glándulas debajo de la base de la boca, aunque es poco frecuente.

¿Cómo se contagian las paperas?

Mayo Clinic explica que existe un tipo de germen que causa esta enfermedad por lo que este se encuentra en la saliva de las personas. Se puede liberar en el aire por medio de pequeñas gotas al toser o estornudar, tocar superficies contaminadas o compartir fluidos con un infectado.

Algunas de las complicaciones de esta enfermedad se generan cuando el virus llega a otros tejidos y pueden provocar testículos hinchados, ovarios hinchados, encefalitis, pérdida auditiva, pancreatitis y aborto espontáneo.