¿Qué pasó con los caballos cocheros de Cartagena?: UdeA los adoptó

Estos dos caballos, que tiraban de las tradicionales carrozas turísticas en Cartagena, iniciaron una nueva vida. La Universidad de Antioquia los adoptó tras la histórica prohibición de los vehículos de tracción animal, garantizándoles un merecido retiro lleno de cuidados médicos y bienestar integral en el campo.

El fin de las carrozas turísticas de tracción animal en Cartagena

El 29 de diciembre de 2025 marcó un hito indiscutible para el turismo y la protección animal en la capital del departamento de Bolívar. Tras años de debate y llamados de atención por parte de organizaciones animalistas, las autoridades de Cartagena prohibieron definitivamente el uso de vehículos turísticos de tracción animal en su emblemático Centro Histórico.

Esta transición ecológica y de consciencia no solo transformó la postal tradicional de la ciudad amurallada mediante la implementación de modernas carrozas eléctricas, sino que abrió un gran interrogante: ¿qué pasaría con los animales que durante años trabajaron en estas calles? La respuesta llegó desde la academia, brindando un final feliz para estos equinos.

Aurelio y Estampa: el rostro de los equinos rescatados

Con cinco y nueve años respectivamente, Aurelio y Estampa representan el rostro visible de esta positiva transición. Durante gran parte de su vida, estos dos ejemplares recorrieron kilómetros sobre el asfalto y los adoquines cartageneros bajo el inclemente sol del Caribe, al servicio de la industria turística.

Hoy, su destino es radicalmente diferente. Al entrar en vigor la medida de reemplazo por vehículos eléctricos, ambos animales ingresaron a un riguroso proceso de adopción que culminó con éxito gracias a la intervención y compromiso de la Universidad de Antioquia.

¿Cómo es la nueva vida de los caballos en la Universidad de Antioquia?

Para asegurar que Aurelio y Estampa tuvieran una jubilación digna, los caballos fueron trasladados al Centro de Prácticas y Desarrollo Agrario Vegas de la Clara. Este vasto terreno, ubicado en el municipio de Gómez Plata (norte de Antioquia), les ofrece un entorno natural alejado del estrés y el ruido urbano.

Una vez instalados en su nuevo hogar, los animales fueron evaluados exhaustivamente por la Unidad Móvil de Asistencia Integral en Salud y Producción para Grandes Animales. Este equipo, adscrito a la Facultad de Ciencias Agrarias de la UdeA y conocido por llevar servicios veterinarios especializados a zonas apartadas, realizó un chequeo médico completo. A partir de los resultados, los especialistas diseñaron un plan sanitario, de alimentación y cuidado diario milimétricamente adaptado a sus necesidades para garantizar su plena recuperación.

Un modelo universitario de bienestar animal para Colombia

La adopción de estos ex caballos cocheros de Cartagena no es un caso aislado, sino el inicio de una estrategia institucional más amplia. Desde la Universidad de Antioquia han señalado que esta iniciativa busca asegurar condiciones de vida óptimas para los animales afectados por la explotación laboral.

Además, la institución académica proyecta consolidar sus instalaciones como un santuario y espacio de rehabilitación para la atención de otros caballos que hayan atravesado situaciones similares en el país. Con esta acción, la universidad demuestra que el bienestar animal y la responsabilidad social pueden ir de la mano, sentando un precedente valioso para el futuro de las políticas de protección animal en toda Colombia.