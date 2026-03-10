¿Cuánto dinero recibirán los candidatos por la reposición de votos?

Tras la reciente jornada electoral para el Congreso de la República de Colombia —en la que se eligieron integrantes del Senado de la República de Colombia y de la Cámara de Representantes de Colombia— además de las consultas interpartidistas realizadas el mismo día, una de las preguntas más frecuentes entre los ciudadanos tiene que ver con el dinero que reciben los candidatos a través del sistema de reposición de votos.

Este mecanismo hace parte de la financiación estatal de las campañas políticas en el país y permite que los aspirantes recuperen parte de los recursos invertidos durante la contienda electoral. Las cifras que reciben los candidatos pueden llegar a ser bastante elevadas, especialmente en casos donde se obtiene una votación significativa, lo que ha generado curiosidad entre los votantes sobre cómo funciona este proceso y cuánto dinero representa cada sufragio obtenido en las urnas.

Cómo funciona la reposición de votos en Colombia

La reposición de votos es un sistema de financiación pública contemplado en el artículo 21 de la Ley Estatutaria 1475 de 2011. Allí se establece que los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos que inscriban candidatos pueden acceder a una contribución económica del Estado basada en el número de votos válidos que consigan durante la elección.

No obstante, para acceder a este beneficio es necesario cumplir con ciertos requisitos mínimos de votación, conocidos como umbrales electorales. En el caso de las elecciones para corporaciones públicas, las listas tienen derecho a recibir reposición monetaria siempre que alcancen al menos el 50 % del umbral previamente fijado.

Por otro lado, cuando se trata de elecciones para cargos uninominales como gobernaciones o alcaldías, la normativa señala que los candidatos podrán acceder a estos recursos si obtienen por lo menos el 4 % del total de votos válidos emitidos. Además, la ley aclara que esta financiación estatal incluye los gastos realizados por los partidos, movimientos políticos y también por los propios candidatos durante la campaña.

Cuánto dinero representa cada voto

El monto que el Estado entrega por cada voto válido es determinado por el Consejo Nacional Electoral de Colombia. Para el proceso electoral reciente, la entidad estableció que cada sufragio representa una reposición aproximada de 8.287 pesos colombianos.

Esto significa que, dependiendo del número de votos obtenidos, los candidatos pueden recibir sumas bastante altas. Por ejemplo, la ahora candidata presidencial Paloma Valencia, quien obtuvo una amplia victoria en su consulta, podría recibir alrededor de 26.819.102.082 pesos por concepto de reposición de votos.

Otros aspirantes también recibirían cifras importantes. El político Roy Barreras, con 257.037 votos, obtendría cerca de 2.130.065.619 pesos. Por su parte, Juan Daniel Oviedo alcanzó 1.255.510 votos, lo que se traduciría en aproximadamente 10.404.411.370 pesos.

Finalmente, la exalcaldesa de Bogotá Claudia López logró 574.670 votos, una cifra que representaría una reposición cercana a 4.762.290.290 pesos.

De esta manera, el sistema de reposición de votos busca garantizar que las campañas políticas cuenten con un respaldo financiero del Estado, siempre que logren un respaldo significativo por parte del electorado en las urnas.