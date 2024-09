¡Lo último en Dollarcity! 6 productos esenciales por menos de $20.000: conozca los artículos virales

Dollarcity se ha consolidado como una de las cadenas de retail más económicas en Colombia, destacándose por su extenso catálogo de productos y precios accesibles.

Sin embargo, muchos compradores aún no conocen la gama completa de artículos prácticos y sorprendentes que esta tienda ofrece.

En esta ocasión, la creadora de contenido 'the_tatisofc' exploró una selección de productos esenciales por menos de $20.000 que están ganando popularidad entre los consumidores.

¿Qué artículos innovadores puedes encontrar en Dollarcity por menos de $20.000?

A menudo, los compradores se enfocan en los productos más visibles de Dollarcity, pero la tienda también cuenta con una variedad de artículos menos conocidos, pero altamente útiles. Estos productos no solo tienen un precio accesible, sino que también facilitan tareas cotidianas en el hogar.

Uno de los hallazgos más destacados es el cortador de piña. Este ingenioso utensilio, que cuesta alrededor de $12.000, permite separar la pulpa de la piña de manera rápida y eficiente, simplificando el proceso de preparación de esta fruta tropical.

Otro artículo muy funcional es el organizador de cuchillos. Ideal para mantener los utensilios de cocina ordenados dentro de los cajones, este producto se ofrece a un precio de $18.000. Este organizador ayuda a prolongar la vida útil de los cuchillos y facilita su acceso.

Para los entusiastas de la cocina, el rallador de mandolina es una adición invaluable. A un costo de $14.000, este rallador permite cortar verduras, frutas y quesos en finas tajadas, lo que lo convierte en una herramienta versátil para preparar diversas recetas.

¿Cómo pueden facilitarle la vida estos productos de Dollarcity?

Entre los otros productos útiles que Dollarcity ofrece, destaca un rayador de ajo. Este dispositivo, disponible por solo $7.000, es perfecto para triturar ajo finamente sin que el olor se adhiera a las manos, haciendo la experiencia de cocinar mucho más agradable.

El molinillo de especias, que cuesta $18.000, es ideal para moler granos de pimienta y sal gruesa, añadiendo frescura y sabor a tus comidas de manera sencilla. Finalmente, el juego de cubiertos de bambú a $16.000 es una opción ecológica y elegante para quienes buscan reducir su impacto ambiental sin sacrificar el estilo.

Estos productos no solo destacan por su funcionalidad y precio, sino que también reflejan la diversidad de opciones disponibles en Dollarcity. Si aún no has explorado todos los rincones de la tienda, esta lista puede servirte de guía para descubrir herramientas que harán tu vida cotidiana más fácil y económica.