Padres de familia no tendrán que hacer exigente pago en colegios: esto dice la ley ahora

El Gobierno Nacional ha anunciado un amparo económico definitivo que elimina el costo de inscripción de las Pruebas Saber 11 para miles de jóvenes colombianos. Esta medida beneficia directamente a las familias de menores ingresos, quienes ya no tendrán que sacrificar recursos básicos para que sus hijos cumplan con este requisito legal.

Y es que, tradicionalmente, el pago del examen del Icfes representaba una carga financiera adicional al final del año escolar. Para muchas familias en condiciones de vulnerabilidad, el costo de la inscripción (varía según si el colegio es público o privado) significaba un obstáculo que, en ocasiones, retrasaba el proceso educativo de los jóvenes.

Bajo este contexto, el Estado asumirá el costo total de la prueba para los estudiantes que cumplan con ciertos criterios de priorización. Este amparo no es solo un alivio monetario, sino una política de equidad educativa que pretende que ningún talento se quede fuera del sistema por falta de recursos para un trámite administrativo.

¿Qué estudiantes se ven beneficiados con esta medida?

La medida está focalizada en los sectores de la población que más lo requieren. Según el Ministerio de Educación y el Icfes, los grupos exentos del pago son aquellos estudiantes que son de estratos 1,2 y 3.

Además, los jóvenes que pertenecen a los grupos A,B y C también están exentos, pues son considerados personas en extrema pobreza o vulnerabilidad.

Finalmente, los estudiantes inscritos en el Registro Único de Víctimas (RUV) también deben omitir su pago. Así también las comunidades étnicas y rurales, es decir, los jóvenes en zonas de difícil acceso o pertenecientes a grupos minoritarios protegidos.

Así funciona esta medida del Gobierno Nacional

El proceso de gratuidad no funciona mediante un reembolso (devolver dinero ya pagado), sino mediante una exoneración previa. El Estado asigna un presupuesto anual para cubrir las tarifas de inscripción de los estudiantes que cumplen con los requisitos de vulnerabilidad.

El colegio es el puente principal. Los rectores y secretarios académicos deben cargar los datos de los estudiantes en la plataforma PRISMA (el software del Icfes).

Al momento de la inscripción, si el estudiante está correctamente marcado como "beneficiario de gratuidad" en el sistema, la plataforma no generará recibo de pago o emitirá uno con valor de $0.