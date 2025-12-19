Se acaba el plazo para matricularse en colegios oficiales de Bogotá y conseguir un cupo en el 2026

Resta una semana para el cierre de matrículas en colegios oficiales de Bogotá para los grados de educación preescolar, básica y media en el 2026.

Las inscripciones para el público general estarán abiertas hasta el viernes 26 de diciembre y el proceso se realiza de manera virtual, gratuita y sin ningún tipo de intermediarios a través del sitio web de la Secretaría Distrital de Educación: www.educacionbogota.edu.co.

La cartera de educación recordó a los padres de familia, tutores y demás interesados en participar del proceso de matrículas que “al momento de realizar la solicitud, podrán seleccionar directamente el cupo entre las opciones disponibles y formalizar la matrícula de una vez, realizando el cargue de los respectivos documentos”.

En enero habrá una última oportunidad para solicitudes de cupo y traslados ¿De qué se trata?

Aunque el proceso para el público general deberá completarse antes del 26 de diciembre, la Secretaría indicó que desde el 5 de enero del 2026, en Direcciones Locales de Educación, y desde el 14 de enero de 2026, en los colegios distritales, los interesados tendrán una última oportunidad para conseguir un cupo o solicitar un traslado.

Además, “es importante recordar que las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años están habilitadas todo el año. Las niñas y niños con edades entre 0 y 3 son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales de Bogotá”.

¿Qué se sabe del calendario escolar para el año 2026?

Con la Resolución 24333, publicada en noviembre pasado, la Secretaría de Educación dio a conocer el calendario escolar para alumnos de los colegios oficiales en el 2026.

Las clases, programadas a lo largo de 40 semanas, irán del 26 de enero al 29 de noviembre del 2026; las semanas de receso, del 28 de marzo al 5 de abril (la primera) y del 6 al 12 de octubre (la segunda); las vacaciones de mitad de año, del 22 de junio al 6 de julio, y las vacaciones de final de año, del 30 de noviembre del 2026 al 11 de enero del 2027.