CANAL RCN
Colombia

Se acaba el plazo para matricularse en colegios oficiales de Bogotá y conseguir un cupo en el 2026

El proceso se realiza de manera virtual, gratuita y sin intermediarios, de acuerdo con la Secretaría Distrital de Educación.

Foto: Secretaría de Educación
Foto: Secretaría de Educación

Noticias RCN

diciembre 19 de 2025
03:35 p. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Resta una semana para el cierre de matrículas en colegios oficiales de Bogotá para los grados de educación preescolar, básica y media en el 2026.

Las inscripciones para el público general estarán abiertas hasta el viernes 26 de diciembre y el proceso se realiza de manera virtual, gratuita y sin ningún tipo de intermediarios a través del sitio web de la Secretaría Distrital de Educación: www.educacionbogota.edu.co.

La cartera de educación recordó a los padres de familia, tutores y demás interesados en participar del proceso de matrículas que “al momento de realizar la solicitud, podrán seleccionar directamente el cupo entre las opciones disponibles y formalizar la matrícula de una vez, realizando el cargue de los respectivos documentos”.

Bogotá: ya se conoce el calendario académico 2026 para colegios oficiales
RELACIONADO

Bogotá: ya se conoce el calendario académico 2026 para colegios oficiales

En enero habrá una última oportunidad para solicitudes de cupo y traslados ¿De qué se trata?

Aunque el proceso para el público general deberá completarse antes del 26 de diciembre, la Secretaría indicó que desde el 5 de enero del 2026, en Direcciones Locales de Educación, y desde el 14 de enero de 2026, en los colegios distritales, los interesados tendrán una última oportunidad para conseguir un cupo o solicitar un traslado.

Además, “es importante recordar que las matrículas para niñas y niños entre 0 y 5 años están habilitadas todo el año. Las niñas y niños con edades entre 0 y 3 son atendidos en jardines infantiles de la Secretaría Distrital de Integración Social (SDIS), mientras que aquellos entre 3 y 5 años pueden acceder a cupos en los colegios oficiales de Bogotá”.

Bogotá firma un pacto para un diciembre sin pólvora que proteja la vida y bienestar de los animales
RELACIONADO

Bogotá firma un pacto para un diciembre sin pólvora que proteja la vida y bienestar de los animales

¿Qué se sabe del calendario escolar para el año 2026?

Con la Resolución 24333, publicada en noviembre pasado, la Secretaría de Educación dio a conocer el calendario escolar para alumnos de los colegios oficiales en el 2026.

Las clases, programadas a lo largo de 40 semanas, irán del 26 de enero al 29 de noviembre del 2026; las semanas de receso, del 28 de marzo al 5 de abril (la primera) y del 6 al 12 de octubre (la segunda); las vacaciones de mitad de año, del 22 de junio al 6 de julio, y las vacaciones de final de año, del 30 de noviembre del 2026 al 11 de enero del 2027.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Disidencias de las Farc

Alarmante: el 70% de los municipios en el país tienen presencia de grupos armados

ELN

Aterradora cifra: 393 ataques con drones se han registrado en un año en Colombia

Cesar

“Lo que tenemos no nos alcanza”: comandante del Ejército tras ataque en Aguachica, Cesar

Otras Noticias

Automovilismo

Luto profundo: estrella de la NASCAR murió junto a su esposa y sus hijos tras trágico accidente aéreo

El accidente ocurrió en el aeropuerto de Statesville, localizado en Carolina del Norte.

Estados Unidos

Dos artistas colombianos aparecen en la lista de canciones favoritas de Barack Obama en 2025

El expresidente de Estados Unidos compartió en sus redes sociales su resumen de 2025 en libros, películas y canciones, con la sorpresiva aparición de dos artistas colombianos.

Donald Trump

Contundente mensaje de Trump sobre una guerra con Venezuela: “No lo descarto”

Trabajo

Estos son los casos donde los trabajadores tienen derecho a indemnización y liquidación tras renunciar

Enfermedades

¿Hinchazón por la comida navideña?: expertos explican cómo reducir los síntomas