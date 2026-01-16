CANAL RCN
Economía Video

¿Por qué los peajes de la vía al Llano no subieron con el IPC y se dispararon hasta un 10%?

Desde la medianoche entraron en vigencia las nuevas tarifas.

Valentina Bernal

enero 16 de 2026
08:11 a. m.
Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN

Desde la medianoche de este viernes 16 de enero comenzaron a regir las nuevas tarifas de los peajes en todo el país.

El ajuste general autorizado es del 5,1% correspondiente al Índice de Precios al Consumidor (IPC); sin embargo, no todos los corredores viales aplicaron ese mismo porcentaje.

Viajar al Llano será más caro: esto le costaría cada trayecto con las nuevas tarifas de los peajes
RELACIONADO

Viajar al Llano será más caro: esto le costaría cada trayecto con las nuevas tarifas de los peajes

En la Vía al Llano, por ejemplo, el incremento fue mayor con alzas cercanas al 10%, ubicando estos entre los más costosos de Colombia.

¿Cuánto valdrá viajar al Llano con las nuevas tarifas de los peajes?

Con la entrada en vigencia de las nuevas tarifas, los conductores que se movilizan entre Bogotá y Villavicencio deberán asumir un mayor costo en peajes.

En este corredor vial, el incremento no se limitó al ajuste del 5,1% por IPC, sino que superó ese porcentaje y llegó a cerca del 10% en las tres casetas.

  • El peaje de Boquerón, ubicado en el tramo entre Bogotá y Villavicencio, quedó desde hoy en $20.800 para vehículos particulares y livianos.
  • El peaje de Naranjal pasó a costar $17.800.
  • El de Pipiral, que es uno de los más caros de todo el país, subió hasta los $29.100.

Con estos nuevos valores, un conductor que se desplace en su carro particular desde la capital del país hasta Villavicencio deberá pagar en total $67.700 únicamente en peajes.

¿Por qué los peajes de la vía al Llano subieron más que el resto?

Aunque en el resto del país el ajuste aplicado corresponde al 5,1% del IPC para los peajes administrados por la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), en la Vía al Llano la situación es distinta.

¿Qué tendría que pasar para que baje el pasaje de Transmilenio? Galán puso la condición sobre la mesa
RELACIONADO

¿Qué tendría que pasar para que baje el pasaje de Transmilenio? Galán puso la condición sobre la mesa

Allí se aplicó un aumento adicional del 4,8%, autorizado por el Ministerio de Transporte el 4 de agosto.

Este incremento adicional, según se ha explicado, obedece a que durante varios años las tarifas estuvieron congeladas. A esto se suman los cierres de la vía provocados por derrumbes y protestas, situaciones que afectaron la operación del corredor.

Como resultado, se generó una deuda con la concesión, valor que ahora deberá ser cubierto directamente por los usuarios que transitan por la vía Bogotá–Villavicencio.

Unirse al canal de Whatsapp de Noticias RCN Google News Síguenos en Google News

Te puede interesar

Dólar

¡Inesperado cambio en el precio del dólar en Colombia hoy 16 de enero de 2026! Así se cotizó

Comercio

Esta es la marca que desbancó al gigante Tesla en el mercado de los carros eléctricos a nivel mundial

Pensiones

Pensionados en Colombia deberán cumplir con nuevo pago en 2026: a estos jubilados les aplica

Otras Noticias

Daniel Cataño

Daniel Cataño tiene todo encaminado para regresar al fútbol colombiano

El volante que tuvo su mejor momento vistiendo la camiseta de Millonarios, volverá a Colombia tras pasar un periodo en el fútbol boliviano.

Medellín

Aberrante e indignante: niños fueron obligados a venderle droga a otros jóvenes en Medellín

La droga era vendida cerca a instituciones educativas y zonas residenciales.

Yeison Jiménez

Hermana de Yeison Jiménez arremetió contra Giovanny Ayala tras su fuerte crítica al homenaje público

China

China y Canadá sellan acuerdo estratégico tras años de tensiones diplomáticas

EPS

¿El ministro de Salud desconoce el calvario de los pacientes afiliados a la Nueva EPS?