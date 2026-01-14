¿Qué tendría que pasar para que baje el pasaje de Transmilenio? Galán puso la condición sobre la mesa

El aumento de 350 pesos en el pasaje de Transmilenio sigue generando inconformidad entre los usuarios, que se preguntan si existe alguna posibilidad real de que la tarifa vuelva a bajar.

RELACIONADO Transmilenio reveló las razones puntuales del por qué el pasaje subió

En medio de ese reclamo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, explicó qué tendría que ocurrir para reconsiderar el valor del pasaje.

Galán explicó por qué subió el pasaje de Transmilenio

Ante las preguntas de los ciudadanos sobre por qué desde hoy deben pagar más por el transporte y qué tendría que pasar para que esa tarifa se reduzca, el alcalde Galán señaló que el aumento no fue una decisión ligera ni aislada.

Según explicó, el Distrito realizó una revisión de los costos operativos del sistema, lo que llevó a identificar tres factores principales que empujaron el alza.

El primero tiene que ver con los insumos necesarios para la operación, entre ellos el gas, que es un elemento fundamental. El segundo factor es el diésel, cuyo precio registró un incremento cercano al 15%, impactando directamente los costos diarios del sistema de transporte.

El tercer elemento, y uno de los más determinantes, es el aumento del salario mínimo. Galán explicó que el Distrito tenía una proyección inicial cercana al 11%, pero el incremento decretado por el Gobierno nacional fue del 23%, más del doble de lo que se había presupuestado originalmente.

El alcalde detalló que Transmilenio cuenta con 35.000 personas que trabajan en el sistema, de las cuales cerca de 12.000 ganan el salario mínimo.

Ese incremento salarial, afirmó, eleva de forma directa los costos operativos y es una de las razones que llevó al aumento de 350 pesos en la tarifa.

¿El alza del pasaje se debe al aumento del salario mínimo?

Frente a la inquietud de si este incremento obedece en gran parte a la decisión del presidente Gustavo Petro de subir el salario mínimo, Galán aseguró que el Distrito respeta esa medida y reconoció su impacto positivo en 2,4 millones de trabajadores que devengan el mínimo en Colombia.

Sin embargo, advirtió que esa decisión también tiene consecuencias económicas que no pueden ser ignoradas.

El mandatario señaló que estas implicaciones no se limitan al transporte público. Como ejemplo, mencionó los retos que enfrenta la ciudad en la operación de servicios de vigilancia, especialmente en las 700 sedes educativas que cuentan con vigilancia privada y servicios generales, cuyos costos también se verán incrementados.

¿Qué tendría que pasar para que baje el pasaje de Transmilenio?

En ese contexto, el alcalde fue claro sobre la pregunta central: ¿qué tendría que pasar para que baje el pasaje de TransMilenio?

RELACIONADO Madre cargó el cadáver de su hija asesinada y lo llevó en mototaxi tras esperar por horas a las autoridades

Según explicó, la única posibilidad de revisar la tarifa estaría ligada a una inyección de recursos por parte del Gobierno nacional.

Galán indicó que, si el Gobierno revisa su decisión y, como lo ha mencionado el presidente, contempla una inversión adicional, el Distrito podría evaluar nuevamente la medida y reconsiderar el valor del pasaje.

No obstante, aclaró que mientras ese escenario no se materialice, lo responsable es garantizar que el sistema de transporte siga operando todos los días en Bogotá.

El alcalde reconoció que la decisión de subir la tarifa no es popular, que es compleja y difícil, pero insistió en que es la medida necesaria dentro del marco actual.