Viajar al Llano será más caro: esto le costaría cada trayecto con las nuevas tarifas de los peajes
El aumento comienza a regir desde las 00:00 del 16 de enero en el corredor Bogotá–Villavicencio y aplica para todas las categorías de vehículos.
Valentina Bernal
01:15 p. m.
A partir de las 00:00 horas del 16 de enero, los conductores que transiten por el corredor vial Bogotá–Villavicencio deberán pagar más en los peajes del trayecto hacia el Llano.
Así lo establece el Artículo 2 de la Resolución No. 20253040030445 del 4 de agosto de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte, mediante la cual se fijan las tarifas de peaje y el esquema de incremento que regirá durante la vigencia comprendida entre el 16 de enero de 2026 y el 15 de enero de 2027.
El ajuste aplica para las estaciones de peaje Boquerón I - Boquerón II, Naranjal y Pipiral.
¿Por qué subieron los precios de los peajes de la vía al Llano?
De acuerdo con la resolución del Ministerio de Transporte, el aumento en las tarifas se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a la inflación acumulada del año 2025, reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que equivale al 5,10%, al que se suma un 4,8% adicional.
Las tarifas definidas para cada categoría de vehículo incluyen el valor correspondiente al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), conforme a lo establecido en el Artículo 1 de la Resolución No. 20243040001135 del 15 de enero de 2024.
Esto le costaría cada trayecto con las nuevas tarifas de los peajes
Con los incrementos, así quedaron fijados los valores de los peajes en el corredor Bogotá–Villavicencio:
Categoría I
- Boquerón I y II: $20.800
- Naranjal: $17.800
- Pipiral: $29.100
- Trayecto completo: $67.700
Categoría II
- Boquerón I y II: $61.400
- Naranjal: $46.100
- Pipiral: $57.000
- Trayecto completo: $164.500
Categoría III
- Boquerón I y II: $30.900
- Naranjal: $34.800
- Pipiral: $39.100
- Trayecto completo: $104.800
Categoría IV
- Boquerón I y II: $81.000
- Naranjal: $68.300
- Pipiral: $68.300
- Trayecto completo: $217.600
Categoría V
- Boquerón I y II: $91.500
- Naranjal: $79.400
- Pipiral: $74.300
- Trayecto completo: $245.200
Categoría VI
- Boquerón I y II: $101.600
- Naranjal: $91.500
- Pipiral: $113.800
- Trayecto completo: $306.900
Categoría VII
- Boquerón I y II: $121.800
- Naranjal: $101.600
- Pipiral: $147.000
- Trayecto completo: $370.400
Con la entrada en vigencia de estas tarifas desde la medianoche del 16 de enero, el viaje al Llano tendrá un mayor costo para conductores particulares, transporte público y vehículos de carga que utilicen este corredor vial.
Los nuevos valores estarán vigentes durante un año completo y deberán ser asumidos por todos los usuarios que transiten por estas estaciones de peaje.