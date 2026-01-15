Viajar al Llano será más caro: esto le costaría cada trayecto con las nuevas tarifas de los peajes

A partir de las 00:00 horas del 16 de enero, los conductores que transiten por el corredor vial Bogotá–Villavicencio deberán pagar más en los peajes del trayecto hacia el Llano.

Así lo establece el Artículo 2 de la Resolución No. 20253040030445 del 4 de agosto de 2025, expedida por el Ministerio de Transporte, mediante la cual se fijan las tarifas de peaje y el esquema de incremento que regirá durante la vigencia comprendida entre el 16 de enero de 2026 y el 15 de enero de 2027.

El ajuste aplica para las estaciones de peaje Boquerón I - Boquerón II, Naranjal y Pipiral.

¿Por qué subieron los precios de los peajes de la vía al Llano?

De acuerdo con la resolución del Ministerio de Transporte, el aumento en las tarifas se calcula con base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) correspondiente a la inflación acumulada del año 2025, reportada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE), que equivale al 5,10%, al que se suma un 4,8% adicional.

Las tarifas definidas para cada categoría de vehículo incluyen el valor correspondiente al Fondo de Seguridad Vial (FOSEVI), conforme a lo establecido en el Artículo 1 de la Resolución No. 20243040001135 del 15 de enero de 2024.

Esto le costaría cada trayecto con las nuevas tarifas de los peajes

Con los incrementos, así quedaron fijados los valores de los peajes en el corredor Bogotá–Villavicencio:

Categoría I

Boquerón I y II: $20.800

Naranjal: $17.800

Pipiral: $29.100

Trayecto completo: $67.700

Categoría II

Boquerón I y II: $61.400

Naranjal: $46.100

Pipiral: $57.000

Trayecto completo: $164.500

Categoría III

Boquerón I y II: $30.900

Naranjal: $34.800

Pipiral: $39.100

Trayecto completo: $104.800

Categoría IV

Boquerón I y II: $81.000

Naranjal: $68.300

Pipiral: $68.300

Trayecto completo: $217.600

Categoría V

Boquerón I y II: $91.500

Naranjal: $79.400

Pipiral: $74.300

Trayecto completo: $245.200

Categoría VI

Boquerón I y II: $101.600

Naranjal: $91.500

Pipiral: $113.800

Trayecto completo: $306.900

Categoría VII

Boquerón I y II: $121.800

Naranjal: $101.600

Pipiral: $147.000

Trayecto completo: $370.400

Con la entrada en vigencia de estas tarifas desde la medianoche del 16 de enero, el viaje al Llano tendrá un mayor costo para conductores particulares, transporte público y vehículos de carga que utilicen este corredor vial.

Los nuevos valores estarán vigentes durante un año completo y deberán ser asumidos por todos los usuarios que transiten por estas estaciones de peaje.