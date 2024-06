¿Por qué puede ser multado un ciclista en Colombia y de cuánto son los montos económicos?

La bicicleta es uno de los medios de transporte más utilizados en el último tiempo. Los ciudadanos la emplean para ir al trabajo, dirigirse a sus lugares de estudio, hacer diligencias con mayor agilidad o simplemente hacer deporte.

Para salvaguardar la seguridad de los biciusuarios, el Ministerio de Transporte creó un Código Nacional de Tránsito en el que se estipula qué está o no permitido. Sin embargo, muchas personas transitan por las vías sin conocerlo en su totalidad.

¿Sabe cuánto le corresponde pagar de multa si transita por un puente peatonal? ¿Conoce otras conductas que se consideran que son un incumplimiento a lo que está estipulado en la ley? Aquí en Noticias RCN le contamos todos los detalles.

Estas son las infracciones más conocidas por los ciclistas: téngalas en el panorama

Para poder movilizarse por un puente peatonal, a los biciusuarios les corresponde bajarse e ir movilizando su vehículo no automotor con las manos. La finalidad es no atropellar a ninguno de los transeúntes y, además, evitar que ellos mismos pierdan el equilibrio y sufran un accidente. De igual manera, tienen prohibido transitar por los andenes, teniendo en cuenta que esa es una zona que está pensada para que los ciudadanos caminen con tranquilidad.

En caso de que incumplan estas dos normas, les corresponderá pagar una multa equivalente a 4 salarios mínimos legales diarios vigentes.

Además, ese mismo valor tendrá que ser pagado si los usuarios que se movilizan en bicicleta no transitan por la derecha de la vía, se agarran de otro vehículo en circulación, transportan personas o elementos que disminuyan su visibilidad, no usan los dispositivos luminosos que les corresponde o no respetan las señales de tránsito.

¿Qué otras condiciones deben cumplir los ciclistas para no ser sancionados? Esto establece el Código Nacional de Tránsito

Los biciusuarios y sus acompañantes deben llevar en todo momento en un casco de seguridad que los proteja. Adicionalmente, desde las 6:00 de la tarde tienen que vestir una chaqueta reflectiva que les permita ser visibles para los conductos de vehículos y motos.

Por otra parte, el Código Nacional de Tránsito establece que si varios biciusuarios deciden transitar a la par, uno debe ir detrás del otro. La finalidad de esta determinación es que no ocupen toda la vía y dejen un espacio adecuado para que los vehículos y las motos puedan circular con fluidez.

Como última medida importante, el Ministerio de Transporte sugiere que los biciusuarios no lleven audífonos ni manipulen dispositivos electrónicos mientras que se encuentren conduciendo. El propósito es que puedan estar alerta y no caigan en distracciones que pongan en riesgo su integridad o la de los demás actores de la vía.