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Importante cambio en el precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 8 de octubre de 2026

Descubra el precio exacto con el que cerró el dólar en Colombia hoy 8 de octubre de 2026.

Foto: diseñado por ChatGPT.

Nicolás Forero

octubre 08 de 2026
03:04 p. m.
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El dólar en Colombia abrió este 8 de octubre de 2026 en 3.241,500 pesos, de acuerdo con el Banco de la República.

Mientras tanto, la Tasa Representativa del Mercado alcanzó los 3.238,88 pesos, subiendo 22.87 pesos respecto a la del día anterior (7 de octubre de 2026).

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Sin embargo, a lo largo de la jornada, la divisa estadounidense comenzó a caer y, finalmente, cerró con tendencia a la baja.

¿De cuánto fue el descenso? Descubra los detalles completos aquí en Noticias RCN.

Precio del dólar en Colombia: así cerró hoy 8 de octubre de 2026

En su página web oficial, el Banco de la República de Colombia notificó que el dólar cerró este 8 de octubre de 2026 exactamente en 3.217,200 pesos.

Entre tanto, la Tasa Promedio del Mercado se situó en 3.218,793 pesos y, en medio de ese panorama, los dólares se están comprando así en las casas de cambio de Bogotá, Cali, Cartagena y Medellín:

  • Bogotá: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cali: 3.150 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Cartagena: 3.750 pesos para que las casas de cambio compren dólares.
  • Medellín: 3.200 pesos para que las casas de cambio compren dólares.

Este ha sido el análisis de los expertos tras los últimos cambios del dólar

"La revaluación o devaluación del peso colombiano frente al dólar o al euro puede superar rápidamente casi cualquier diferencia en las tasas de interés", sostiene Iván Torroledo, COO y cofundador de Littio.

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"La TRM empezó el año en $3.757, llegó a un mínimo de $3.048 a finales de agosto y hoy está en $3.216. Desde el inicio del año hasta el día en que el dólar tocó su nivel más bajo frente al peso, habría sido mejor dejar los pesos quietos, sin ganar intereses, que invertirlos en dólares al 20%. Y desde ese punto hasta hoy, en apenas cinco semanas, el dólar se ha valorizado más de 5%", concluye.

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