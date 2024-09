Problemas con la cédula digital en Colombia: Usuarios decepcionados

La cédula digital en Colombia fue lanzada en 2021 como parte de una estrategia de modernización por parte de la Registraduría Nacional.

El objetivo inicial de este documento virtual era ofrecer mayor seguridad y accesibilidad, permitiendo a los ciudadanos portar su identificación en dispositivos móviles y facilitar trámites en línea. Sin embargo, a pesar de las expectativas, su implementación no ha cumplido con lo esperado, ya que su uso sigue siendo limitado en muchos aspectos importantes de la vida cotidiana.

A más de dos años de su lanzamiento, los usuarios continúan enfrentando dificultades para utilizar la cédula digital en diversos trámites, lo que ha generado críticas y cuestionamientos sobre su utilidad real.

Pocos beneficios y dificultades en su uso

Aunque la cédula digital fue presentada como una solución innovadora, hasta la fecha no ha logrado ofrecer todos los beneficios que se prometieron. Según los usuarios, este documento aún no es aceptado en muchas instituciones ni sirve para realizar ciertos trámites oficiales. Por ejemplo, los ciudadanos no pueden usar la cédula digital para identificarse en aerolíneas, aplicaciones de ventas ni en algunos centros de salud. Además, solo en ocasiones es aceptada por la Policía Nacional y las entidades públicas.

Este panorama ha generado frustración entre los usuarios, quienes esperaban que la cédula digital facilitara el proceso de identificación y la realización de trámites cotidianos. A pesar de su lanzamiento como un avance tecnológico, los beneficios siguen siendo escasos, lo que ha hecho que muchos ciudadanos prefieran seguir utilizando la versión física de la cédula tradicional.

¿Cómo sacar la cédula digital en Colombia?

Si bien el uso de la cédula digital aún enfrenta obstáculos, cada vez más personas se interesan en obtener este documento. El proceso para adquirirla es bastante sencillo. A continuación, te explicamos cómo puedes hacerlo:

Visita la página de la Registraduría Nacional: El primer paso es acceder al sitio web oficial de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

Busca la opción ‘Trámite Cédula Digital’: Una vez en la página, selecciona la opción correspondiente para iniciar el proceso. Generalmente, encontrarás un botón destacado que dice "Trámite Cédula Digital".

Diligencia el formulario: Completa el formulario con tus datos personales, como nombre completo, número de cédula, correo electrónico y número de celular. Es importante asegurarse de que toda la información sea correcta.

A pesar de las dificultades actuales, la cédula digital sigue siendo una apuesta a futuro por parte del gobierno para modernizar los trámites en Colombia. Sin embargo, para que cumpla con su propósito, será necesario que más instituciones la acepten y que se amplíen los beneficios que ofrece a los ciudadanos.