¿Qué implicaría la reducción del presupuesto de Colpensiones decretado por el Gobierno?

El Gobierno Nacional ha emitido un decreto con el que ordenó un recorte presupuestal en varias entidades del Estado, esto como un esfuerzo de aplazar el hueco de 12 billones de pesos en el Presupuesto General de la Nación de este 2025, después de que en 2024 se hundiera la ley de financiamiento por el monto mencionado.

RELACIONADO CNE asegura que elecciones de 2025 y 2026 están en riesgo por recorte presupuestal

Las entidades a las que más recorte se les hizo son: en el Ministerio de Hacienda el recorte es de 3.6 billones de pesos, el de Trabajo es 2.5 billones, la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) tiene 1.2 billones menos, el Consejo Nacional Electoral (CNE) tiene 600.000 millones de pesos meno y el Congreso de la República tuvo un recorte de 167.000 millones de pesos.

Además de lo anterior varios importantes proyectos de infraestructura como el Metro de Bogotá, el Metro de la 80 de Medellín y el túnel del Toyo quedarán desfinanciados.

Para hablar de dichos recortes Noticias RCN se comunicó con Luis Fernando Mejía, presidente de Fedesarrollo.

¿Usted considera que es adecuado hacer estos fuertes recortes en varios importante proyectos?

Tal vez lo primero es que el recorte es necesario, porque recordemos que estos 12 billones que se están aplazando tienen que ver con los recursos de la ley de financiamiento que no se aprobó el año anterior.

Pero incluso sin esa ley de financiamiento, recordemos que desde Fedesarrollo hemos enviado alertas sobre la necesidad de disminuir el tamaño del Presupuesto por los riesgos del financiamiento de un presupuesto, que inicialmente estaba presupuestado por cerca de 523 billones.

Incluso con este recorte o aplazamiento de 12 billones todavía hay riesgos importantes del financiamiento. Entonces, la necesidad es absolutamente clara; el gobierno debe aplazar y recortar estos recursos para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal.

Ahora bien, nuestra preocupación fundamental tiene que ver con los recortes que se están haciendo para las vigencias futuras, incluyendo, por supuesto, para el Metro de Bogotá.

Porque recordemos que las vigencias futuras son compromisos de pago, obligaciones del Estado que se asumen contractualmente, es decir, hay un contrato de por medio en donde la Nación garantiza el cumplimiento de esos pagos para el financiamiento de proyectos de infraestructura, como el caso del Metro de Bogotá.

RELACIONADO Alcalde Galán aseguró que aplazamiento de recursos para el Metro es un incumplimiento del Gobierno

Cuando se lee el decreto, en particular para las vigencias futuras relacionadas, por ejemplo, con el metro, hay dos condiciones que se deben cumplir; la primera es que haya un acuerdo entre las partes, ustedes escucharon las declaraciones del alcalde de Bogotá en donde dice que esto no fue consensuado, así que esa condición seguramente no se va a cumplir; Y la segunda condición es la relacionada con atrasos o incumplimientos en el cronograma de obras.

Veo esto bastante difícil porque si bien el gobierno habla de aplazamientos muy importantes, en el caso del metro de Bogotá por encima de 700.000 millones, tendría que verificarse, de acuerdo con este decreto, que haya atrasos por ese valor. Entonces, nos pone una situación muy complicada los proyectos de infraestructura y creo que ahí va a haber seguramente posibilidad de ajustar esto hacia adelante.

Para el Ministerio de Trabajo hay un recorte de 2.7 billones de pesos en el rubro de pensiones, a Colpensiones. ¿A qué correspondería esta reducción?

Esto indudablemente tiene que ver con el pago de las pensiones en Colombia, recordemos que el Ministerio de Trabajo tiene ese componente muy importante a través de Colpensiones, que es una actividad adscrita al Ministerio de Trabajo, en donde cuando los pagos de pensiones no se pueden cubrir totalmente con las contribuciones que hacen los cotizantes, el Estado -y en particular con Colpensiones- tienen que entrar a financiar la diferencia. Entonces, esos más de 2 billones de pesos se refieren a pagos de pensiones.

Ahí seguramente lo que el gobierno está esperando es que la reforma pueda generarle algo de caja adicional para poder financiar ese gasto, pero también hay que revisar las cifras porque la ley de reforma pensional pone un tope al tamaño del gasto que se puede hacer de la nueva reforma, esa liquidez o esa caja adicional que le va a llegar. Así que también hay que revisar con mucho cuidado porque eventualmente también podrían haber problemas con ese aplazamiento.