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Resultado del Super Astro Luna: ya hay número y signo ganador hoy jueves 2 de abril de 2026

¡Hubo varios ganadores este Jueves Santo tras el sorteo del Super Astro Luna del 2 de abril! Descubra aquí el resultado exacto.

Foto: Super Astro Luna y Freepik.

Noticias RCN

abril 02 de 2026
07:20 p. m.
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La noche del Jueves Santo tiene un ambiente distinto. Las calles se sienten más calmadas, las rutinas se transforman y el tiempo parece avanzar con otra cadencia. En medio de ese contexto especial, el Super Astro Luna realizó su sorteo este 2 de abril de 2026, dejando una combinación que rápidamente empezó a circular entre los jugadores.

En días como este, el resultado no llega como un dato más. Se integra a una jornada diferente, donde muchos están en casa, en familia o viviendo espacios de recogimiento.

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Sin embargo, aun así, el momento del sorteo se mantiene breve, preciso y determinante.

¿Será que la suerte estuvo de su lado en el sorteo del Super Astro Luna de este 30 de marzo de 2026? Descubra el resultado exacto aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 2 de abril de 2026

Como todos los festivos, el sorteo del Super Astro Luna inició a las 8:30 de la noche.

Todos los apostadores estuvieron pendientes y se emocionaron al conocer la combinación ganadora, que fue la siguiente:

  • Número: 1400.
  • Signo: Virgo.

Una noche distinta, un resultado que se siente diferente en el Super Astro Luna

El Super Astro Luna no cambia su mecánica, pero sí su contexto. En una fecha como el Jueves Santo, la forma de recibir el resultado puede ser más pausada, más reflexiva. No hay la misma prisa de otros días, sino que hay más tiempo para mirar, comparar y pensar.

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Algunos jugadores aprovechan estos momentos para romper con sus hábitos y elegir combinaciones distintas. Otros, por el contrario, mantienen sus números de siempre como una forma de continuidad.

Lo cierto es que el resultado no solo responde a una apuesta, también se mezcla con el ambiente del día y se convierte en parte de esa noche especial.

 

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