La guerra en Medio Oriente ha impactado el turismo especialmente en Semana Santa

Es una Semana Santa atípica en Jerusalén, las calles empedradas de la ‘ciudad vieja’ dejaron de ver este año a miles de turistas por la guerra en Medio Oriente entre Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán.

En las últimas semanas misiles balísticos y drones han impactado sectores cercanos a la Iglesia del Santo Sepulcro, uno de los sitios más sagrados del cristianismo. Aunque muchos ataques han sido interceptados, el temor de los creyentes y las restricciones de seguridad han cambiado por completo el panorama.

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Las procesiones, el viacrucis y las celebraciones tradicionales que recorren la Vía Dolorosa este año no se viven con normalidad, el silencio reemplazó a las multitudes.

Por ahora, los creyentes alrededor del mundo esperan que la guerra cese para que ni los civiles, ni los templos sagrados sigan siendo blanco en el conflicto.

La Pascua en Jerusalén será a puerta cerrada

Luego de que le impidieran la entrada a la Iglesia del Santo Sepulcro el Domingo de Ramos, el patriarca latino, cardenal Pierbattista Pizzaballa, aseguró que las celebraciones de Pascua se realizarán a puerta cerrada.

"La liturgia de la Semana Santa se celebrará internamente, a puerta cerrada, sin público, con una comunidad local y algunas otras personas", señaló el cardenal Pizzaballa.

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Añadió que la iglesia intentará transmitir en directo todas las celebraciones de Pascua.

La Iglesia del Santo Sepulcro está ubicada en el lugar donde según la tradición cristiana Jesucristo fue crucificado, enterrado y después resucitó.