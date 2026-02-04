Exigen ampliar la inmunización contra el dengue en Colombia: Barranquilla y otras zonas quedaron por fuera

Una acción popular busca que el Ministerio de Salud amplíe el programa de vacunación gratuita contra el dengue en Colombia, luego de que solo 18 municipios fueran priorizados pese al incremento de casos en diversas regiones del país durante la temporada de Semana Santa.

RELACIONADO Revelan chatbot que le dice qué pescado comer y cuál evitar en Semana Santa

Programa de inmunización contra el dengue

Según datos del Instituto Nacional de Salud, los territorios con mayor número de casos son Meta con 1.281 casos de dengue, seguido por Cesar con 901 casos, Norte de Santander con 768 casos, Bolívar con 691 casos y Cartagena con 650 casos. Estas cifras evidencian la necesidad de fortalecer las medidas preventivas en zonas de alta transmisión.

El abogado Andrés Dewdney y el personero de Santa Marta, Edwar Oñate, lideran una acción legal para ampliar la cobertura del programa de inmunización.

"En el 2025 se esperaba que el gobierno nacional incluyera en el programa ampliado de inmunización para que la misma fuera gratuita, dado que esto no se hizo, el suscrito presentó una acción popular con el fin de lograr que esta vacuna fuera incluida en el programa ampliado de inmunización", explicó Dewdney.

Así mismo, explicó que en enero de 2026, el Ministerio de Salud reconoció la ausencia de la vacuna e inició un programa escalonado que inicialmente limitó la inmunización a niños de 9 años cursando cuarto grado de primaria.

Tras la presentación de una solicitud de medida cautelar por parte de los personeros de Santa Marta y Barranquilla, se logró ampliar el rango de edad para beneficiar a niños y jóvenes entre 6 y 16 años.

¿Territorios con más casos de dengue sin prioridad?

Sin embargo, la controversia persiste debido a que territorios con alta carga de dengue como Barranquilla, Cesar, Valledupar y La Guajira quedaron excluidos de los 18 municipios priorizados.

Los demandantes cuestionan que el estudio de priorización utilizó datos de 2019 a 2023, sin considerar las estadísticas de 2024 y 2025 y sin convocar al Comité Nacional de Prácticas de Inmunización.

"La información la había sacado de sobre datos estadísticos del 2019 al 2023 y solamente había incluido datos estadísticos de niños de 5 años. Lo que hace el estudio es limitarlo solamente a 18 municipios con una información estadística desactualizada", señaló Dewdney.

Las autoridades sanitarias recomiendan a los colombianos que viajen durante Semana Santa utilizar constantemente repelente y acudir a los servicios de vacunación disponibles.

La acción popular continúa en curso buscando que se revisen las cifras nacionales para priorizar de forma urgente los municipios con mayor afectación por dengue.