Resultados del Super Astro Sol del 18 de julio de 2024: Números ganadores y signos

El sorteo del Super Astro Sol del jueves 18 de julio de 2024, trajo consigo grandes emociones para los jugadores de la lotería en Colombia.

Este popular juego de lotería en Colombia ofrece la oportunidad de ganar grandes premios al acertar tanto los números ganadores como los signos zodiacales. A continuación, te presentamos los detalles del sorteo más reciente.

Números ganadores del Super Astro Sol del jueves 18 de julio de 2024

En el sorteo del Super Astro Sol del 18 de julio de 2024, los números ganadores del sorteo que inició a las 2:30 p.m. fueron:

Número ganador: XXXX

Los jugadores que lograron acertar este número están un paso más cerca de reclamar sus premios. Recordemos que en el Super Astro Sol, además de acertar los cuatro dígitos del número, es crucial coincidir con el signo zodiacal correspondiente para obtener el premio mayor.

Signo zodiacal ganador

Además del número ganador, el signo zodiacal que acompañó al número en el sorteo del 17 de julio fue:

Signo ganador: XXXX

Aquellos que acertaron tanto el número 5824 como el signo Leo son los grandes afortunados de la jornada. Este acierto les permite acceder a premios significativos que cambian la vida de muchos colombianos.

Participa y gana en el Super Astro Sol

Participar en el Super Astro Sol es muy sencillo. Los interesados solo necesitan elegir un número de cuatro cifras y un signo zodiacal.

RELACIONADO Resultado loterías de la Cruz Roja y Huila del 16 de julio de 2024

Cada sorteo ofrece la posibilidad de ganar grandes premios, haciendo de esta lotería una de las favoritas en Colombia. Si aún no has probado tu suerte, no dudes en participar en el próximo sorteo y quién sabe, ¡podrías ser el próximo gran ganador!

Mantente atento a los próximos resultados del Super Astro Sol y sigue participando para aumentar tus oportunidades de ganar. ¡Buena suerte a todos los jugadores!