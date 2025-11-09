Super Astro Luna: número y signo ganador hoy 11 de septiembre de 2025

El Super Astro Luna de este 11 de septiembre de 2025 generó mucha expectativa y, como noche a noche, dejó una gran cantidad de ganadores.

Luego de los resultados revelados en la noche anterior, los apostadores quedaron con ganas de volver a poner a prueba su suerte y se acercaron desde temprano a las oficinas de Su Red y SuperGiros.

Ahí, tras el diálogo con los funcionarios, apostaron entre 500 y 10.000 pesos y escogieron el número y el signo zodiacal que les transmitió confianza.

Y, a las 10:50 de la noche de este 11 de septiembre de 2025, se reveló el nuevo resultado. ¿Será que usted fue uno de los favorecidos? Descúbralo aquí en Noticias RCN.

Resultado del Super Astro Luna hoy 11 de septiembre de 2025

En el sorteo del Super Astro Luna de este 11 de septiembre de 2025, que como noche a noche estuvo monitoreado por un delegado de Coljuegos para asegurar la transparencia, la emoción estuvo a tope.

Cuando las balotas pararon, se informó que el número que hizo parte de la combinación ganadora fue XXXX.

Además, también se notificó que el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte y el azar fue XXXX.

De esa manera, para ganar no solo se necesitaba acertar el signo zodiacal, sino que también los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha.

¿Quiénes pueden participar en el Super Astro Luna?

Las personas que pueden jugar en el Super Astro Luna son aquellas que tienen la mayoría de edad (18 años o más) y no tienen problemas con los juegos de azar.

Por lo tanto, con el objetivo de verificar la edad, los funcionarios de Su Red y SuperGiros exigen la presentación de la cédula de ciudadanía.

El próximo sorteo del Super Astro Luna será el 12 de septiembre de 2025 y usted podrá conocer el resultado exacto en el portal web de Noticias RCN.