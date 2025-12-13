Colombia entre las economías con mejor desempeño en 2025, según The Economist

Colombia se posicionó como una de las economías con mejor desempeño en 2025. Así lo señaló el más reciente ranking de la revista The Economist, que evaluó el comportamiento económico de distintos países con información disponible hasta el tercer trimestre del año y ubicó al país entre los casos más destacados.

El informe resalta que Colombia mostró una combinación poco común en el contexto global: crecimiento sostenido, señales claras de desaceleración inflacionaria y un mercado accionario con resultados sobresalientes.

Este balance le permitió competir de tú a tú con economías desarrolladas y ocupar uno de los primeros lugares del escalafón internacional.

Crecimiento, inflación y empleo: los pilares del buen desempeño colombiano

Uno de los factores clave que explica la buena posición de Colombia en el ranking es su evolución macroeconómica reciente.

Gráfico: La República

La economía registró un crecimiento anual cercano al 3,4%, cifra que la ubica entre las más altas del listado elaborado por The Economist.

A esto se suma una inflación que, aunque todavía por encima del objetivo del Banco de la República, ha venido cediendo de forma constante, situándose en torno al 5,3% anual.

El mercado laboral también aportó señales positivas. La tasa de desempleo se redujo a niveles cercanos al 8,2%, consolidando una tendencia de recuperación que ha sido determinante en la percepción económica de los hogares.

Para la revista, estos indicadores reflejan una fase de ajuste más ordenada frente a los choques inflacionarios que dejó la pandemia y la crisis global de alimentos y energía.

Colombia frente al contexto global y las economías líderes de 2025

El ranking de The Economist no solo analizó variables internas, sino que comparó a los países en un entorno internacional complejo.

En 2025, el crecimiento mundial ronda el 3%, con mercados laborales relativamente sólidos y bolsas que, en general, han tenido un desempeño positivo. Sin embargo, la inflación sigue siendo el principal foco de preocupación para los bancos centrales.

En ese contexto, Colombia aparece en posiciones de privilegio, incluso empatando con economías como España y superando a varios países del norte de Europa.

El dinamismo de su bolsa, con fuertes valorizaciones en el último año, fue otro elemento decisivo para su alta calificación.

Mientras Portugal lidera el ranking global y otras economías avanzadas muestran resultados mixtos, Colombia destaca como un caso de resiliencia y dinamismo en América Latina. El informe concluye que, pese a los desafíos pendientes, el país cerró 2025 con fundamentos sólidos y una trayectoria que lo consolida entre las economías más activas del año.