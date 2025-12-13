Resultado Super Astro Sol: número y signo ganador hoy 13 de diciembre de 2025

En el inicio de un nuevo fin de semana, los apostadores se conectaron con un nuevo sorteo del Super Astro Sol.

Este se llevó a cabo a las 4:00 de la tarde, fue vigilado por un delegado de Coljuegos y se transmitió por Youtube.

Sin embargo, en el caso de que usted no haya podido ver la transmisión, puede enterarse del resultado exacto aquí en el portal web de Noticias RCN.

¿Quiénes fueron los ganadores? Descúbralo.

Resultado del Super Astro Sol hoy 13 de diciembre de 2025

Luego de que las balotas pararon, la presentadora del último sorteo del Super Astro Sol anunció como número ganador al XXXX.

De igual manera, indicó que el signo zodiacal que estuvo del lado de la suerte y favoreció a los apostadores fue XXXX.

Tras esas claridades, el delegado de Coljuegos confirmó que no se presentó ninguna irregularidad y que, por lo tanto, el resultado estaba avalado.

Es así como, si usted adivinó el signo zodiacal y los primeros cuatro, tres o dos números de izquierda a derecha, es uno de los ganadores y puede cobrar el monto económico que le corresponde en Su Red o SuperGiros.

Estos han sido los últimos signos y números ganadores en el Super Astro Sol

En los más recientes sorteos del Super Astro Sol, la suerte ha estado del lado de varios apostadores.

Los números y signos zodiacales que han permitido celebrar son:

9 de diciembre de 2025: 9917 - Piscis.

10 de diciembre de 2025: 9143 - Aries.

11 de diciembre de 2025: 1257 - Sagitario.

12 de diciembre de 2025: XXXX - XXXX.

No olvide que el Super Astro Sol tendrá una jornada de descanso durante el domingo 14 de diciembre de 2025 y volverá a tener actividad hasta el lunes 15 de diciembre, a las 4:00 de la tarde.