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Antiguo ladrón de vehículos reveló cómo actúan las bandas dedicadas a este delito en Bogotá

En lo que va de 2026, se han registrado más de 1.600 casos de hurto bajo la modalidad de halado.

Noticias RCN

octubre 09 de 2026
09:19 a. m.
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Un exdelincuente que, hoy, colabora con las autoridades reveló cómo operan las bandas dedicadas al hurto de vehículos bajo la modalidad de halado, en la capital del país.

Su testimonio se conoce la misma semana en la que un informe de la Policía advierte que el 72% de los casos de hurto de motos y automotores en la ciudad ocurre cuando son dejados en las calles, sin supervisión.

Bajo condición de anonimato el sujeto indicó que las bandas dedicadas a la comisión de este delito “no buscan los carros más difíciles, buscan a los conductores más descuidados”. Y recordó que, en su momento, se demoraba “de 10 a 15 segundos (en acceder a un vehículo) máximo un minuto”.

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Las bandas dedicadas al hurto de vehículos cuentan con dispositivos especiales

El exdelincuente advirtió que en manos de las bandas dedicadas al hurto de vehículos bajo la modalidad de halado “hay varios controles”, entre ellos “uno que clona la alarma y abre la puerta, te abre la puerta de los carros”.

Con eso en mente, las autoridades presentaron la campaña ‘No se la pongamos fácil’ para informar a los ciudadanos sobre los peligros de dejar su vehículo sin medidas adicionales de seguridad o pasar por alto las situaciones que generan una oportunidad para los criminales.

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El robo halado puede frustrarse con medidas de bajo costo

Tras advertir que, “de cada 10 vehículos que hurtan en Bogotá, entre motocicletas y automotores, prácticamente siete son factor de oportunidad”, el brigadier general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, indicó:

“Hoy, las soluciones para evitarlo no superan los 200.000 pesos y ayudan a los bogotanos a proteger su patrimonio. Estamos hablando de GPS y alarmas”.

En lo que va de 2026, los grupos delincuenciales que actúan bajo la modalidad de halado han hurtado más de 1.600 vehículos. En Bogotá, Suba, Usaquén, Chapinero y Teusaquillo son las localidades más afectadas.

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