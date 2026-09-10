SOFA 2026 en Bogotá: precios, horarios y las principales actividades en Corferias

El Salón del Ocio y la Fantasía (SOFA 2026) se lleva a cabo en Corferias con una programación que reúne videojuegos, cosplay, anime, manga, K-pop, juegos de mesa, arte urbano y coleccionismo. La feria comenzó el jueves 8 de octubre y finalizará el lunes festivo 12 de octubre, con propuestas para familias, aficionados y visitantes de distintas edades.

¿Cuáles son los horarios, las entradas y los descuentos de SOFA 2026?

Los horarios de SOFA son de 10:00 a.m. a 8:00 p.m., pero el lunes festivo abrirá de 10:00 a.m. a 7:00 p.m. Los accesos habilitados son el Arco, en la carrera 37 #24-67, y La Esperanza, en la avenida Esperanza #39-80.

La boletería está disponible en los canales oficiales de SOFA y en las taquillas de Corferias. Los menores de siete años y los adultos mayores de 70 años ingresan gratis, presentando su documento de identidad.

¿Qué actividades se pueden disfrutar en SOFA 2026?

La programación incluye espacios como Hobby Center, SOFA Kids, Ciudad de Artistas, Arte Urbano, Feria Medieval, Experiencias Gamers, Cultura Gamer, FreeGames, LEGO, Miniaturas y Cosplay Parade, además de actividades relacionadas con literatura fantástica, ciencia, tecnología y comunidades de la cultura pop.

Una de las novedades es Beta Test Fest, que reúne a 32 estudios independientes colombianos para que los visitantes prueben videojuegos en desarrollo y conozcan a sus creadores.

También habrá torneos, encuentros de comunidades como Mario Kart y Tetris, competencias de esports y charlas sobre desarrollo de videojuegos.

El cosplay tendrá desfiles, exhibiciones de trajes, zonas de fotografía y una clínica especializada. La feria también será escenario de la final de WCS Colombia, competencia que definirá a la pareja que representará al país en el World Cosplay Summit de Japón.

Para los aficionados a la cultura retro, la Zona Retro ofrecerá escenarios inspirados en los años 80 y 90, consolas funcionales y objetos de colección. También habrá experiencias de anime, manga y K-pop, con comunidades como HALLYUVERSE by Hallyu Colombia y actividades de Asia al Cuadrado, que incluyen la visita del coreógrafo coreano Ukum.

La oferta se completa con juegos de mesa, coleccionables, ilustración y arte independiente. Entre los espacios anunciados están Monster High Collector 2026, Cine en Colección – Objetos del Séptimo Arte y Museo Pokeontológico. Ciudad de Artistas reunirá ilustradores, escultores, historietistas y creadores de art toys, mientras que el Pabellón de Arte Urbano tendrá propuestas de muralismo y caligrafía.

Este contenido fue creado con apoyo de una Inteligencia Artificial y revisado por un periodista del equipo de Noticias RCN.