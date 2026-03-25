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Conjuntos residenciales en problemas por escasez de este servicio: esto se sabe

La alta demanda de este servicio ha hecho que se encienda la alarma en los conjuntos.

Noticias RCN

marzo 25 de 2026
12:34 p. m.
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Una de las mayores preocupaciones en este inicio de año en las asambleas de conjuntos es el servicio de carga para vehículos eléctricos. Este no da abasto y la infraestructura de los conjuntos residenciales está llegando a su límite crítico.

El crecimiento exponencial en la venta de vehículos eléctricos (VE) e híbridos enchufables en los últimos dos años ha tomado por sorpresa a los edificios construidos antes de 2019.

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Según expertos del sector, como Erco Energía, la capacidad de los transformadores y las acometidas eléctricas comunes no se diseñaron para soportar la carga simultánea de múltiples vehículos.

¿Qué desafíos tienen los conjuntos?

Los principales desafíos en 2026:

  • Sobrecarga de la red interna: El uso de cargadores individuales tipo Wallbox (de 7.5 kW o más) dispara el consumo, superando la carga contratada por el edificio.
  • Complejidad normativa: Aunque la Ley 1964 de 2019 exige que las nuevas construcciones destinen espacios para carga, los edificios antiguos enfrentan un vacío legal y técnico para expandir su potencia.
  • Conflictos de convivencia: Las solicitudes masivas de "quiero mi cargador" están generando fricciones, ya que el costo de ampliar la subestación eléctrica suele ser millonario y no todos los residentes están dispuestos a asumirlo.

Ante la imposibilidad técnica de que cada apartamento tenga su propio punto de carga, la tendencia en 2026 se desplaza hacia las estaciones de carga comunitarias. Estas permiten un "balanceo de carga" inteligente, distribuyendo la energía disponible de forma equitativa sin poner en riesgo la estabilidad eléctrica del edificio.

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