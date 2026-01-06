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¿Qué partidos del Mundial se jugarán el 21 de junio, día de la segunda vuelta Presidencial?

El 21 de junio se disputarán algunos partidos del Mundial en medio de lo que será una jornada vital para Colombia en las Presidenciales.

Mundial
Foto: AFP

Noticias RCN

junio 01 de 2026
07:43 a. m.
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Las elecciones presidenciales colombianas tendrán un nuevo capítulo decisivo. Aunque Abelardo de la Espriella logró imponerse en la primera vuelta electoral, la diferencia obtenida en las urnas no fue suficiente para asegurar de manera inmediata su llegada a la Casa de Nariño, por lo que el próximo mandatario del país deberá definirse en una segunda vuelta frente a Iván Cepeda.

El resultado dejó en evidencia una contienda cerrada y un electorado dividido entre diferentes visiones de país. Ahora, los dos aspirantes tendrán cerca de tres semanas para consolidar apoyos, convencer a los votantes indecisos y fortalecer sus estrategias antes de la jornada definitiva.

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La cita con las urnas ya tiene fecha establecida: el próximo 21 de junio. Ese día, millones de ciudadanos estarán llamados nuevamente a participar en una de las decisiones políticas más importantes para el futuro inmediato de Colombia.

¿Elecciones o Mundial? Una jornada marcada por el fútbol y la democracia

La segunda vuelta presidencial coincidirá con un evento que también concentra la atención global: la Copa del Mundo FIFA. La coincidencia entre ambas citas promete convertir el 21 de junio en una jornada de alta actividad tanto en el ámbito democrático como en el deportivo.

Durante ese día se disputarán encuentros correspondientes a los grupos H y G del torneo mundialista, con una programación que comenzará desde la mañana y se extenderá hasta la noche. Los aficionados podrán seguir partidos como España contra Arabia Saudita a las 11:00 a.m., Bélgica frente a Irán a las 2:00 p.m., Uruguay ante Cabo Verde a las 5:00 p.m. y Nueva Zelanda contra Egipto a las 8:00 p.m.

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Pese a la expectativa futbolera, el llamado sigue siendo claro: participar activamente en las elecciones y acudir masivamente a los puestos de votación para ejercer el derecho ciudadano.

La invitación: votar y luego disfrutar del Mundial

La coincidencia entre el calendario electoral y el deportivo plantea un reto logístico y simbólico para los colombianos. Sin embargo, ambos escenarios pueden convivir durante la misma jornada sin excluirse mutuamente.

Las autoridades electorales, organizaciones civiles y diferentes sectores han insistido en la importancia de mantener una participación robusta en las urnas, independientemente de los planes familiares o del interés por los partidos del Mundial.

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Colombia se prepara así para un día en el que la democracia y el fútbol compartirán protagonismo. Mientras el país define quién ocupará la Presidencia de la República, millones de personas también estarán pendientes de lo que ocurra en los estadios mundialistas. La invitación, en todo caso, es clara: primero votar con convicción por el candidato de preferencia y luego vivir la pasión del deporte más popular del planeta.

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