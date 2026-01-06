"Fuerte": Mhoni Vidente reveló predicción para junio de 2026

Tras el inicio de un nuevo mes, Mhoni Vidente, la reconocida astróloga radicada en México, leyó sus cartas y habló de las energías de junio.

De acuerdo con su análisis, será una época en la que habrá muchos aspectos 'en juego', pero también puede ser un tiempo ideal para tomarse un descanso y conseguir ingresos extra.

¿Qué fue exactamente lo que dijo Mhoni Vidente acerca del nuevo mes que inició en este 2026? Descubra los detalles aquí en Noticias RCN.

Esta fue la predicción que Mhoni Vidente reveló para junio de 2026

Luego de interpretar sus cartas, Mhoni Vidente aseguró que junio será un mes en el que estarán rondando múltiples energías.

"Va a ser un mes muy fuerte y de muchas energías. Es el mes del Mundial, de muchos gastos, de muchos imprevistos, de salir de viaje, de tomar vacaciones y de traer dinero", puntualizó.

Además, les recomendó a las personas tener prendidas tres veladoras y que una de ellas sea blanca, mientras que otra rosada, roja o azul.

¿Cuáles han sido las otras predicciones de Mhoni Vidente en los últimos días?

Unos días antes del inicio de junio, Mhoni Vidente manifestó que se estarían comenzando a gestar cambios notables a nivel geopolítico.

Según sus visiones, Vladímir Putin estaría próximo a dejar el poder en Rusia, mientras que Estados Unidos lograría que la mayoría de América Latina adopte su régimen y potenciaría la economía.

Asimismo, de acuerdo con Mhoni Vidente, los ciudadanos de México tendrían que tomar precauciones debido a que podrían presentarse huracanes de categorías 4 o 5.

Y es que, según las explicaciones de los expertos, en un huracán de categoría 5 podría haber vientos que superen los 250 kilómetros por hora, levanten olas de hasta seis metros y causen daños considerables tanto en las calles como en las viviendas.