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Elecciones 2026: Defensora Iris Marín pidió respetar la democracia y los resultados

La entidad acompañó la jornada y entregó su balance en materia de seguridad.

Noticias RCN

junio 01 de 2026
07:37 a. m.
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La jornada electoral de la primera vuelta se desarrolló sin complicaciones mayores en materia de orden público. Las votaciones del domingo 31 de mayo dejaron como ganadores a Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda, quienes se medirán para ver quién llega a la Casa de Nariño.

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Una de las entidades que acompañó la jornada fue la Defensoría del Pueblo por medio de las 42 defensorías regionales y la central. Para ello, se dispuso de 2.220 funcionarios en 338 municipios, 1.748 puestos de votación y 36 puestos en las cárceles.

¿Cómo fue el comportamiento en las elecciones?

En su consolidado, registró 372 incidentes en 161 municipios. La mayoría de los casos ocurrieron en Bogotá (87), Antioquia (23), Norte de Santander (22), Santander (18) y Chocó (17).

Los reportes estuvieron asociados principalmente a dificultades para el registro biométrico, largas filas, problemas en la autenticación y fallas (tanto técnicas como humanas) en los procesos. Hubo inconvenientes frente al acceso de adultos mayores y personas en condición de discapacidad.

Un punto importante es que hubo jurados de votación que tuvieron que ser reemplazados, lo cual llevó a que el proceso en determinados sitios experimentara demoras.

El mensaje de la defensora a los candidatos

Con respecto a la seguridad, la Defensoría tuvo conocimientos de situaciones relacionadas con la incidencia indebida en la voluntad, reflejada en presión a las comunidades e intentos de afectar el proceso por parte de los grupos armados.

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Esto, mediante la puesta en marcha de retenes ilegales, la exigencia de certificados e incursiones.

Frente a las conductas irregulares, se dieron hechos principalmente al uso de celulares por parte de los jurados. Se evidenció, además, que los utilizaron para tomar fotos o exhibir imágenes de los candidatos.

Iris Marín, la defensora, hizo un llamado a las instituciones y candidatos a respetar los resultados: “Instamos a ambas candidaturas a actuar de manera coherente con dichos estándares (…) Las controversias deben tramitarse por los canales institucionales”.

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