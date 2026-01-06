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Israel ordena ataques en el sur de Beirut en medio de escalada militar y tensión diplomática global

La ofensiva israelí en la periferia sur de Beirut eleva la tensión en Líbano y provoca una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU.

Foto: AFP
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AFP

junio 01 de 2026
06:22 a. m.
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Israel ordenó este lunes nuevos ataques aéreos sobre la periferia sur de Beirut, bastión del grupo chiita Hezbolá, en el marco de la intensificación de su ofensiva militar en territorio libanés. La decisión se produce mientras el Consejo de Seguridad de la ONU prepara una reunión de emergencia solicitada por Francia ante la creciente escalada del conflicto.

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La ofensiva ocurre en paralelo a un complejo escenario diplomático internacional, marcado por negociaciones impulsadas por Estados Unidos con Irán para intentar contener la guerra en Oriente Medio. Teherán ha reiterado que cualquier acuerdo dependerá de la implementación de un alto el fuego efectivo en Líbano, donde la situación militar continúa deteriorándose.

Escalada militar en el sur del Líbano

En los últimos días, las fuerzas israelíes han avanzado en una operación terrestre en el sur del Líbano, mientras mantienen bombardeos aéreos sobre distintas localidades. Según reportes de habitantes y evidencia visual recopilada en la zona, varias áreas han sido destruidas en el marco de los ataques.

Israel sostiene que su objetivo es neutralizar la infraestructura de Hezbolá, grupo al que acusa de haber reanudado hostilidades desde el 2 de marzo. Como respuesta, el movimiento chiita continúa lanzando ataques con drones contra posiciones israelíes en el norte de Israel y el sur del Líbano.

El ejército israelí había declarado recientemente como zona de combate el territorio al sur del río Zahrani y aseguró que sus operaciones avanzan hacia nuevas áreas estratégicas. El primer ministro Benjamin Netanyahu afirmó que las tropas cruzaron el río Litani, una línea geográfica clave en el conflicto.

Por su parte, el ministro de Defensa, Israel Katz, indicó que el objetivo militar es establecer una zona de seguridad en el sur del Líbano, libre de armas y combatientes, lo que implica una expansión del control territorial en la región.

Reacción internacional y desplazamientos civiles

La decisión de bombardear la periferia de Beirut generó una reacción inmediata en la población civil. Testigos en el terreno reportaron que cientos de familias comenzaron a evacuar la zona sur de la capital libanesa en medio del temor a nuevos ataques. Habitantes describieron escenas de pánico tras el anuncio de las operaciones militares.

En el plano diplomático, Francia impulsó la convocatoria de una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Emmanuel Macron señaló que “nada justifica la gran escalada en curso en el sur del Líbano”, en un intento por contener el avance del conflicto.

Estados Unidos, por su parte, mantiene conversaciones paralelas con Israel y Líbano. Según fuentes oficiales, se ha propuesto un plan que exige el cese de ataques por parte de Hezbolá y la suspensión de bombardeos israelíes sobre Beirut, como base para reactivar el diálogo.

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Desde el inicio de la guerra, el 2 de marzo, las autoridades libanesas reportan más de 3.400 muertos y más de un millón de desplazados. En Israel, el balance asciende a 26 fallecidos, según cifras oficiales. El conflicto continúa expandiéndose mientras aumentan las advertencias sobre una posible regionalización de la guerra.

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