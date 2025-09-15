Tiquetes aéreos en Colombia tendrían importante reducción: esto es lo que se sabe con proyecto de ley

El costo de viajar en avión en Colombia se ha convertido en una preocupación constante para los ciudadanos y un freno para el desarrollo del turismo. Ante este panorama, un proyecto de ley ha vuelto a tomar fuerza en el Congreso de la República, buscando una solución que podría aliviar significativamente el bolsillo de los colombianos y reactivar la industria aérea.

La iniciativa, presentada por el Centro Democrático, propone una medida concreta y ya conocida: reducir el Impuesto al Valor Agregado (IVA) de los tiquetes aéreos del 19% al 5%.

De esto trata la propuesta de reducción del IVA a tiquetes

Esta propuesta no es nueva; ya se implementó de manera temporal durante la pandemia de COVID-19 para motivar los viajes y apoyar al sector en un momento de crisis. Sin embargo, en esta ocasión, se busca que la reducción tenga una vigencia más prolongada, hasta diciembre de 2028.

Los impulsores del proyecto argumentan que el alto costo de los tiquetes no es un problema estructural, sino un fenómeno coyuntural impulsado por factores como la inflación.

El documento subraya que la inflación en el rubro de "Transporte de pasajeros y equipaje en avión" ha alcanzado niveles históricos desde el año 2000, con un alarmante 42,8% de inflación anual en febrero de 2022.

“Queda claro que el turismo en Colombia tiene todo el potencial para ser nuestro nuevo petróleo, pero hoy enfrenta graves riesgos. La inseguridad, la informalidad y los impuestos excesivos están frenando un sector que genera miles de empleos y mueve nuestra economía”, dijo Esteban Quintero, senador del Centro Democrático.