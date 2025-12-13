Otro reconocido banco en Colombia anunció sus horarios para el 24 y 31 de diciembre

Con la llegada de la temporada decembrina, una época marcada por las celebraciones, los viajes y la alta demanda de transacciones financieras, el Banco de Occidente ha tomado la iniciativa de informar con antelación a sus clientes sobre los horarios especiales de atención en sus oficinas a nivel nacional.

La planificación financiera es clave durante las festividades de Navidad y Año Nuevo, por lo que la entidad bancaria ha delineado un esquema de servicio que se ajusta a los días festivos y el periodo vacacional, manteniendo la continuidad de la operación a través de sus canales alternos.

El Banco de Occidente ha sido enfático en señalar los días específicos donde se presentarán las mayores modificaciones en la atención presencial, instando a la clientela a adelantar cualquier operación de importancia.

Horarios del Banco de Occidente para el 24 y 31 de diciembre

miércoles 24 de Diciembre: Las sucursales operarán en jornada continua, pero con un horario reducido. La atención al público se llevará a cabo solo hasta la 1:00 p.m., sin ofrecer el acostumbrado horario extendido. Es fundamental que los clientes que requieran realizar consignaciones de alto valor, retiros o cualquier trámite que exija la presencia en ventanilla, lo hagan antes de esta hora.

jueves 25 de Diciembre (Día de Navidad): Siguiendo la normativa para los festivos nacionales, todas las oficinas y sucursales estarán cerradas al público, imposibilitando cualquier transacción presencial.

martes 30 de diciembre: La atención se mantendrá en los horarios habituales de cada oficina. Sin embargo, al igual que en días previos, no se ofrecerá servicio en el horario extendido en ninguna de las sedes.

miércoles 31 de diciembre (Víspera de Año Nuevo): Este día, considerado el último día hábil bancario del año para efectos de cierre contable, no se prestará atención al público en ninguna sucursal del país. La entidad aconseja categóricamente a sus clientes culminar todas las diligencias antes de esta fecha.

Debido a los cierres temporales pueden generar inconvenientes, la entidad hace un llamado especial para que los usuarios prioricen el uso de los canales digitales, los cuales operan con total normalidad las 24 horas del día, los siete días de la semana, incluyendo los días festivos.

Cabe recordar que otras entidades como Bancolombia han dado a conocer también sus horarios para estas fechas.