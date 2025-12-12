CANAL RCN
Colombia tiene el parque automotor más viejo de Latinoamérica: ¿Cuáles vehículos podrían salir del mercado?

Colombia tiene el parque automotor más viejo de Latinoamérica. Conozca las cifras, las causas y qué carros podrían salir del mercado ante la falta de renovación.

Foto: AFP
Foto: AFP

Noticias RCN

diciembre 12 de 2025
07:10 p. m.
Colombia enfrenta uno de los desafíos más grandes en materia de movilidad y sostenibilidad en la región.

Y es que de acuerdo con cifras proyectadas para 2025 por la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (Aladda), el país tiene hoy el parque automotor más viejo de Latinoamérica, una situación que impacta la seguridad vial, el medioambiente y la economía de millones de hogares.

El informe, divulgado por La República, pone sobre la mesa un problema estructural que, sin una intervención decidida, tardaría décadas en corregirse.

Actualmente, el país cuenta con una flota cercana a los 19,9 millones de vehículos, con una edad promedio de 17,5 años, una cifra que supera ampliamente a la de otros mercados de la región y que evidencia el lento ritmo de renovación del parque automotor.

Colombia lidera el ranking del parque automotor más antiguo de Latinoamérica

El estudio de Aladda se construyó con información suministrada por las asociaciones de los países afiliados, entre ellas Aconauto, y se basó en un modelo estadístico que permitió procesar y proyectar las cifras para 2025.

El resultado fue contundente: Colombia ocupa el primer lugar en antigüedad promedio de su flota vehicular.

Para Pedro Nel Quijano, presidente ejecutivo de Aconauto, el diagnóstico tiene una causa clara.

“Esta obsolescencia del parque automotor colombiano es el resultado de la ausencia de una política pública que articule su renovación mediante un programa de fomento que contribuya a sustituir el circulante con tecnologías modernas, sean de combustión o electrificadas”, explicó.

El contraste regional es notorio, pues Chile cuenta con la flota más moderna del continente, con un promedio de 11,9 años, mientras que Costa Rica se destaca por registrar en 2025 la mayor proporción de ventas de vehículos nuevos per cápita, con 14,4 unidades por cada 1.000 habitantes.

Estos países han logrado avanzar gracias a políticas más estables, mejores condiciones de financiamiento y una mayor adopción de nuevas tecnologías.

Carros que podrían salir del mercado y el lento proceso de renovación

En Colombia, en cambio, los vehículos permanecen más tiempo en circulación. La combinación de costos elevados, tasas de interés altas y la falta de incentivos atractivos para cambiar de carro ha llevado a que muchos propietarios opten por conservar modelos con más de 10 años de antigüedad.

A esto se suma una fuerte cultura de mantenimiento, motivada por la confiabilidad mecánica de algunos modelos y el alto costo que representa una reparación mayor o la compra de un vehículo nuevo.

Así las cosas, sin un programa de chatarrización o incentivos claros, la renovación seguirá siendo marginal.

Aunque Aladda prevé que Colombia cierre 2025 como el quinto mercado más grande de la región en ventas de vehículos nuevos, con cerca de 250.000 unidades comercializadas, ese volumen resulta insuficiente frente al tamaño y la edad del parque existente.

Las proyecciones ubican al país por detrás de México, Argentina y Chile, y por encima de mercados como Perú, Ecuador y Costa Rica. Sin cambios en la política pública, reducir la edad promedio de la flota colombiana tomaría varias décadas.

Ante este panorama, desde Aconauto insisten en la necesidad de un programa integral de renovación del parque vehicular, que involucre al sector político, a concesionarios, importadores y a los propios usuarios.

