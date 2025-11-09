Trabajadores independientes que no están obligados a pagar seguridad social

En Colombia, el sistema de seguridad social establece que la afiliación y el pago de aportes es una obligación para los trabajadores, sean dependientes o independientes, siempre que sus ingresos mensuales sean iguales o superiores a un salario mínimo legal vigente (SMMLV).

Esta obligación se extiende a los sistemas de salud, pensión y, en ciertos casos, riesgos laborales y cajas de compensación familiar. Sin embargo, un número considerable de trabajadores independientes no cumple con esta responsabilidad, lo que genera graves consecuencias tanto para su bienestar individual como para la sostenibilidad del sistema.

La Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales (UGPP) es la entidad encargada de fiscalizar el cumplimiento de estas obligaciones y de imponer sanciones a quienes no las acaten. A través de procesos de auditoría, la UGPP puede detectar la omisión o la inexactitud en el pago de los aportes.

Si un trabajador independiente es encontrado en falta, la entidad puede requerirlo para que se ponga al día. Si no lo hace, se exponen a multas considerables y al pago de intereses de mora, que pueden duplicar e incluso triplicar el valor adeudado inicialmente.

Las sanciones impuestas por la UGPP no solo se limitan al pago de la deuda, sino que también pueden escalar. Por ejemplo, si un contribuyente no responde a un requerimiento inicial, la multa puede aumentar significativamente por cada mes de retraso. Además, si se comprueba una inexactitud en la declaración, la sanción puede ser un porcentaje de la diferencia entre lo declarado y lo que realmente se debía pagar, porcentaje que también puede incrementarse si no se corrige a tiempo.

Consecuencias por no pagar seguridad social

Las consecuencias de no pagar la seguridad social van más allá de las sanciones económicas. El trabajador independiente que no cotiza pierde el derecho a acceder a los servicios de salud del régimen contributivo, lo que lo deja desprotegido ante enfermedades o accidentes. En caso de una incapacidad o de necesitar atención médica, se verá obligado a pagar de su propio bolsillo por la totalidad de los servicios, lo que puede representar un gasto catastrófico.

Asimismo, la falta de cotización a pensión impide la acumulación de semanas o capital, comprometiendo la posibilidad de acceder a una jubilación digna en el futuro. Esto no solo afecta al individuo, sino que también pone en riesgo la estabilidad financiera de su familia.

A pesar de los riesgos y las obligaciones, muchos trabajadores independientes optan por la informalidad o el no pago, argumentando altos costos, trámites complejos o falta de conocimiento. No obstante, las autoridades han implementado medidas para facilitar el cumplimiento, como la posibilidad de pagar mes vencido y la simplificación de los procesos a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (PILA).

La evasión en el pago de la seguridad social por parte de trabajadores independientes no es un problema menor. Afecta la sostenibilidad del sistema, que se financia con las contribuciones de todos. La ausencia de estos aportes genera un déficit que puede comprometer la calidad de los servicios de salud y el pago de pensiones a futuros jubilados. Es un ciclo en el que la evasión de unos pocos termina afectando a la mayoría.

Por ello, la UGPP y otras entidades han intensificado sus esfuerzos de fiscalización y sensibilización para que los trabajadores tomen conciencia de la importancia de cotizar de manera correcta y oportuna.