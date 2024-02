¡Promociones tentadoras! Wingo lanzó tiquetes desde $48.000: estas son las fechas y destinos

La llegada de la Semana Santa despierta el espíritu viajero de muchos colombianos, quienes aprovechan el receso escolar y los días festivos para emprender travesías y explorar nuevos destinos. En sintonía con esta época de celebración y descanso, la aerolínea Wingo lanzó una oferta de remate en trayectos domésticos, prometiendo tarifas atractivas y descuentos imperdibles para aquellos que deseen volar dentro del país.

Wingo lanzó ofertas en tiquetes aéreos desde $48.000

Bajo el lema del "Wingo Remate de febrero", la compañía aérea puso en marcha una serie de promociones tentadoras, destinadas a hacer realidad el sueño de volar a precios accesibles. Con un total de 10.000 sillas disponibles en su inventario, Wingo ofrece tarifas promocionales desde tan solo $48.000 pesos para vuelos domésticos, brindando así la oportunidad de planificar escapadas sin comprometer el presupuesto.

En esta ocasión, la promoción no se limita únicamente al costo del pasaje, sino que también incluye descuentos de hasta un 40% en servicios adicionales, como el carry on y la primera maleta en bodega. Además, los beneficios se extienden a las familias tarifarias go Standard, go Plus y go Extra, disponibles en la mayoría de las rutas de la red de destinos de la aerolínea.

Los viajeros interesados en aprovechar estas irresistibles ofertas tendrán tiempo hasta la medianoche del domingo 3 de marzo para realizar sus reservas. Los itinerarios están disponibles para viajar hasta el 26 de octubre de 2024, permitiendo así planificar escapadas tanto a corto como a largo plazo con total flexibilidad.

Destinos nacionales e internacionales para viajar barato con Wingo

En el ámbito doméstico, los destinos incluidos son variados, desde las vibrantes ciudades como Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla, hasta los encantadores rincones turísticos como Armenia, Pereira, Bucaramanga, Santa Marta y Cartagena. Además, se suman las opciones hacia el paradisíaco archipiélago de San Andrés desde Barranquilla y Cartagena, así como los trayectos desde Medellín hacia Cartagena y Santa Marta.

Para aquellos que buscan explorar más allá de las fronteras colombianas, Wingo ofrece también tarifas promocionales en sus rutas internacionales. Desde Bogotá, los viajeros pueden volar hacia destinos como Lima, Caracas, Aruba, La Habana, San José, Punta Cana, Santo Domingo, Cancún, Panamá y Curacao. Asimismo, desde Medellín se ofrecen opciones hacia Cancún, Punta Cana, Santo Domingo, Aruba, Panamá y Caracas.

Con estas atractivas promociones, Wingo reafirma su compromiso de brindar opciones de viaje accesibles y convenientes para todos los viajeros.