El Partido Conservador se sumó a la campaña presidencial de Fico Gutiérrez

Este miércoles 30 de marzo, Fico Gutiérrez se reunió por más de dos horas con toda la bancada del Partido Conservador, donde finalmente logró conseguir el respaldo de sus miembros para blindar su candidatura a la primera vuelta presidencial que se definirá el próximo 29 de mayo.

Tras el acuerdo que le garantiza el aval del Partido Conservador a Fico Gutiérrez, el candidato se pronunció al respecto, a través de su cuenta de Twitter:

En la carrera por llegar a la Casa de Nariño, el candidato del Equipo por Colombia, Fico Gutiérrez, sigue buscando y sumando apoyos con el claro objetivo de lograr su paso a la segunda vuelta presidencial.

Por ahora, Fico Gutiérrez ha conseguido el respaldo y aval del Partido de la U, el movimiento Mira, y el del Partido Conservador. Sin embargo, sigue a la espera de que el Centro Democrático anuncie a cuál candidato presidencial respaldará, aunque esta decisión es calificada como un secreto a voces, pues el representante del Equipo por Colombia sería la opción principal.

Asimismo, los miembros de la coalición Equipo por Colombia van oficializando su apoyo a quien en su momento fue un contrincante.

Fico Guitérrez también se reunirá durante este miércoles 30 de marzo con el expresidente César Gaviria, cabeza del Partido Liberal, quien está evaluando a qué candidato apoyará, tras romper diálogos con el Pacto Histórico de Gustavo Petro.

El senador David Barguil confirmó que los conservadores en pleno respaldarán a Fico Gutiérrez. Su apoyo al candidato de derecha estaría fundamentado en un acuerdo programático sin ningún tipo de condicionamientos.

El Partido Conservador busca apostar al impulso de los microcréditos y la protección del medio ambiente como pilares fundamentales en esta carrera para llegar a la Presidencia de la República.

Durante la reunión con los conservadores, Fico Gutiérrez dijo:

No más odios, no más discursos de lucha de clases, aquí llegó el momento de unirnos y de ponernos de acuerdo en lo fundamental, en las agendas de educación, de desarrollo del campo, de desarrollo económico, de cómo el país debe crecer en materia económica y social y yo lo que voy a hacer es que me voy a rodear de los mejores estén donde estén y por eso estoy haciendo una convocatoria amplia.