Música, humor y más detalles: revelaciones de la fórmula Betancourt-Esparza

La candidata a la presidencia de Colombia, Ingrid Betancourt, junto a su fórmula vicepresidencial, José Luis Esparza pasaron por ‘Química en la fórmula’, de Noticias RCN, para hablar sobre su relación laboral y personal, de cara a las elecciones del próximo 29 de mayo.

José Luis, un militar como fórmula vicepresidencial

Ingrid: “Por la admiración y el cariño que le tengo, pero más allá de eso, el sentimiento de estar junto a una persona leal. También tiene otras cualidades como lo bello que es, lo bueno mozo…”.

José Luis: “Ingrid tiene la misma disciplina de un soldado, es de 24 horas y la vida militar es de 24 horas, desde esa perspectiva no tengo ningún problema. Tratamos de asistir juntos a los eventos, de participar en entrevistas”.

Ingrid: “(José Luis) Él tiene sus momentos fuertes, somos muy parecidos en eso. Hay momentos en que nos paramos, pero lo negociamos bien entre los dos”.

Una serenata para Ingrid Betancourt y José Luis

José Luis: “A Ingrid le gusta toda la música, somos melómanos, pero en particular le gusta mucho la salsa”.

Ingrid: “Le gusta todo, se goza toda la música, pero es muy clásico, le gusta mucho la ópera”.

Sentido del humor, clave en la fórmula vicepresidencial

José Luis: “Ingrid se ríe con los chistes bobos, a mí me encanta la caricatura política, pero a ella le encantan los chistes bobos”.

Ingrid: “Soy muy sensible a la burla. De mí se burlan mucho, a mí me da risa”.

Vida saludable, un hábito que se comparte

José Luis: “A Ingrid le encantan las ensaladas, una cosa particular, un tema que compartimos, como lo es comer sano. No fuma”.

Ingrid: “Le tengo un gran fastidio al cigarrillo… Soy buena para el trago, pero depende del trago, soy buena para el aguardiente porque no me afecta, tengo un problema en el hígado. ¿Por qué el aguardiente no me afecta? No lo sé”.