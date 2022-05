Al interior de la fórmula Fajardo-Murillo: fútbol, estilo de vida y muchas risas

De cara a las elecciones presidenciales del próximo 29 de mayo, Sergio Fajardo y Luis Gilberto Murillo pasaron por ‘Química en la fórmula’ de Noticias RCN, para hablar sobre temas un poco más personales, de la dupla como tal que aspira a gobernar a Colombia durante los próximos cuatro años.

¿Quién tiene mejor sentido del humor?

Luis Gilberto: “Yo creo que Sergio… La gente dice que a veces yo hago más chistes, pero con Sergio no he podido hacer chistes porque es muy serio”.

Sergio Fajardo: “Conmigo es muy serio, pero esa risa de Luis Gilberto es contagiosa, él es más gracioso, tiene más picante”.

Sin cinturón, por con los pantalones bien puestos

Luis Gilberto: “Yo no lo he visto con cinturón y me llama de cómo será eso de andar sin cinturón”.

Sergio Fajardo: “Los tengo tan bien puestos que no necesito. Nunca, no tengo ningún pantalón con cinturón. Además, tiene una ventaja, cuando voy por el aeropuerto toca quitárselo, gano unos segundos, pero los pierdo porque tengo una prótesis de cadera, me caí de la bicicleta, me quebré la cadera, y estuve un año y medio con bastón”.

¿De qué equipo son hinchas?

Luis Gilberto: “Fajardo es hincha del DIM (Independiente Medellín), yo no sé por qué”.

Sergio Fajardo: “(Luis Gilberto) Él es del Deportivo Cali y tampoco sé por qué lo es… El DIM es el equipo del pueblo”.

Deporte, un estilo de vida

Sergio Fajardo: “(Luis Gilberto) Él se mantiene fit, al hombre le gusta trotar, apuesto que no le gusta montar bicicleta”.

Luis Gilberto: “Sí sé, pero no lo hago con frecuencia, además porque no quiero caerme ni nada de esas cosas”.

¿Con qué frecuencia se ven en el transcurso del día?

Sergio Fajardo: “Esto es como ir en un huracán, tenemos nuestra relación que disfrutamos y pasamos contentos, cuando estoy con Luis Gilberto siempre estoy contento”.

¿Quién es más rezandero?

Luis Gilberto: “Creo que yo soy más rezandero”.

Sergio Fajardo: “Yo tengo mis rituales, mi espiritualidad. Les voy a contra una: ‘Concédeme la paz, dame sabiduría, compasión, sabiduría y mucha humildad’”.