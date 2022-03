Jonathan Pulido, el youtuber que llega al Congreso: "No voy a dejar que sigan robando al pueblo"

Luego de darse a conocer los resultados de la jornada electoral de este domingo, varias personas, medios de comunicación y políticos, se sorprendieron con el nombre de Jonathan Pulido, un youtuber, que logró una gran cantidad de votos para llegar a al Congreso de la República como Senador de Colombia.

Precisamente este joven santandereano, habló en exclusiva con Noticias RCN, donde dejó ver su felicidad por este cargo que adquirió, agradeciendo a los colombianos por la confianza.

“Gracias a Dios, hoy somos el senador del Pueblo, estoy muy agradecido con todos por el apoyo y la confianza”.

Para nadie es un secreto que este nombre no es muy conocido en el ámbito de la política, por lo cual, el mismo Juan Pe Hernández, como es conocido en las redes sociales, dio a una biografía de él, señalando la humildad que le enseñaron sus padres, unos campesinos que ven con ilusión un posible cambio en el gobierno colombiano, gracias a su hijo.

“Soy un joven de un barrio humilde, una persona muy de pueblo, hijo de dos campesinos muy humildes. Soñé con ser un gran periodista, no pude estudiar y salí un poco frustrado, pero no me di por vencido, me inventé un noticiero que se dio a conocer en Colombia y gracias a este noticiero le puede abrir los ojos a colombianos, gracias al noticiero 200 mil personas me dieron la confianza de ser el senador del pueblo”, agregó el senador.

De igual forma, dio a conocer como realizó su campaña política a través de las redes sociales, siendo este un gran fuerte, teniendo en cuenta la gran cantidad de personas que lo siguen, por el contenido que empezó a realizar, por un sueño frustrado.

“Nosotros hicimos nuestra campaña por medio de las redes sociales, en YouTube tenemos un poco más millón de seguidores, en Facebook tenemos 770 mil, estos fueron los medios donde iniciamos la campaña. Yo recorrí todo el país caminando, con una camiseta, mi bandera y unos periódicos que imprimí con plata prestada, me hice en los semáforos a decirle a Colombia que cambiemos, no elegíamos los mismos por las mismas. El pueblo escuchó y me dio la confianza de empezar hacer cambios”.

Aunque su campaña fue por redes sociales, también tuvo que hacer grandes sacrificios para adquirir recursos económicos y poder recorrer los rincones de Colombia para dar su mensaje. El mayor de ellos, poner su casa en venta, donde gracias a ella, logró el sueño que se había propuesto y da una nueva luz de esperanza al pueblo colombiano.

“Saqué un préstamo importante, otra parte fue la venta de mi casa, no quise recibir plata de ningún empresario ni ninguna maquinaria, nos ofrecieron mucha plata para financiar la campaña, pero estas manos se han mantenido limpias y se van a mantener limpias en el Congreso, con autoridad y firmeza de pararnos en ese gobierno a no permitir que sigan robando al pueblo colombiano”.

Luego de conocer los resultados, varios políticos salieron a dar su opinión de la gran sorpresa que se presentó en el congreso, uno de ellos fue el candidato Rodolfo Hernández, quien reconoció que votó por el joven santandereano, admirando su capacidad para enfrentar la corrupción que abarca este país.

“Me sorprendió bastante cuando en todos los medios el ingeniero Rodolfo Hernández, empezó a decir que voto por mí. Yo no tengo ninguna alianza con ningún candidato presidencial, yo viajé por todo Colombia dejando claro que solo respondo por mí. Tengo en mi corazón la convicción de hacer las cosas bien, por eso no quiero hacer alianzas, para no recibir las consecuencias de pronto de otros que hagan mal. Como dije me sorprendió las declaraciones del candidato, sobre todo al momento de decir que había votado por J Pe Hernández, por su verraquera a la hora de enfrentar a la politiquería corrupta que tiene inundada este país.”

Finalizando dejó un mensaje claro para todos los colombianos, siendo este una esperanza que en el congreso comiencen a cambiar las cosas para los ciudadanos, siendo estos los más afectados de las decisiones que se toman allí.

"Quiero pensar en los colombianos, el pueblo está muy golpeado, ellos necesitan de nosotros, es increíble que acá se roben 50 billones de pesos al año y la gente este pasando hambre”, finalizó el Senador.

Vale recordar que el santandereano logró obtener una votación cercana a 150 mil votos, convirtiéndose en el tercer senador más votado en las pasadas elecciones, además de ser una de las personas más buscadas en las redes sociales en todo Colombia.