María Fernanda Cabal: "Seguiré la candidatura para ser la primera presidenta de Colombia"

María Fernanda Cabal fue una de las grandes ganadoras ganadoras de la jornada electoral de este domingo, al convertirse en la mujer congresista más votada de Colombia en la historia del Senado de la República.

Más información: Estos fueron los candidatos más votados durante las elecciones legislativas 2022

A pesar del mal día para su partido, el Centro Democrático, que perdió seis curules en el Senado y 20 en la Cámara de Representantes respecto al periodo anterior, Cabal, junto a Miguel Uribe Turbay, se ratificó como la carta fuerte del partido.

Sin embargo, algo que encendió las alarmas en el seno de la derecha colombiana fue la altísima votación de Gustavo Petro en la consulta interpartidista del Pacto Histórico y que lo dejan como el gran favorito a ganar las elecciones presidenciales a mitad de año.

¿A quién apoyará el Centro Democrático en las presidenciales?

Federico Gutiérrez, ganador de la coalición Equipo por Colombia, con 2.127.299 votos, se perfila para ser el principal competidor de Petro en la carrera presidencial, pero para eso, la derecha, con el Centro Democrático a la cabeza, deberá tomar decisiones.

Y todo porque el candidato del partido del gobierno es Óscar Iván Zuluaga, quien a hoy parece tener menor fuerza electoral que Gutiérrez, por lo que no se descarta que haya una coalición para que la derecha se una por un solo candidato.

Le puede interesar: Las palabras de Federico Gutiérrez sobre Petro y María Fernanda Cabal

Acerca de esta posibilidad, en diálogo con Noticias RCN, María Fernanda Cabal anunció que: "Tenemos reunión mañana en la bancada con el presidente Uribe, para tomar decisiones de una vez de lo que vamos a hacer. Si nos vamos a unir o qué va a hacer el candidato Óscar Iván Zuluaga, e incluso ir pensando en ampliar esa base de coaliciones. No podemos descuidarnos, tenemos que seguir protegiendo a Colombia y después del martes tendremos luz verde con la decisión que se tome".

Con el triunfo de Federico Gutiérrez, quedó en el limbo cuál será el apoyo de las principales cabezas del Centro Democrático de cara a las elecciones en primera vuelta. Sobre cuál será su preferencia, la senadora Cabal volvió a reafirmar que eso se sabrá luego de lo que pacten en el partido en una reunión convocada por el expresidente Álvaro Uribe este martes.

"No sé porque mañana es la definición. Si hay un candidato que ganó ya por un número de votos, se sabe que la contienda electoral arrastra su propia dinámica. Entonces vamos a decidir si esperamos a primera vuelta o si se hace una coalición antes. Eso lo definirá la bancada con el presidente Uribe y tomaremos la decisión con nuestro candidato Óscar Iván Zuluaga, pero hasta el martes no sabemos el rumbo que iremos a tomar", sentenció.

María Fernanda Cabal aspira al 2026

Desde hace tiempo que María Fernanda Cabal viene haciendo pista para su carrera presidencial. De hecho, fue una de las precandidatas del Centro Democrático, pero perdió la consulta interna con Zuluaga. Aún así, la histórica votación en el senado le da otro aire para aspirar a ser la primera mujer en llegar a la Casa de Nariño, en 2026.

Siga leyendo: “Federico Gutiérrez es la continuidad de Duque con apoyo del uribismo”: Sergio Fajardo

"Maravilloso. Soy la primera mujer en la historia del senado de la República con esa votación (196mil), eso me enorgullece. No es fácil no tener máscaras en la política colombiana. Yo no vivo de la política, yo creo en causas. Soy ferviente defensora de la libertad. Soy ferviente irrestricta anticomunista, hay que defender la patria. Una amenaza se en cierne sobre Colombia, lo hemos visto con los países vecinos, y bueno, el mundo un poco loco y ahí uno tiene que seguir siendo un pilar, teniendo ideas claras y teniendo un camino. Los países ricos son ricos por algo y los países pobres son pobres por algo, copiémonos de los países ricos", confirmó.

Y agregó: "Yo sí quiero seguir en una plataforma para la candidatura de la primera mujer presidente de Colombia, que estoy segura que en 2026 será la oportunidad".