Jonathan Pulido, el youtuber que llega al Senado

Las elecciones de este 13 de marzo dejaron como gran sorpresa a Jonathan Pulido, un youtuber que dio el salto gracias al apoyo de la Coalición Alianza Verde y Centro Esperanza y este domingo se convirtió en congresista sin haber ejercido ningún cargo de elección popular, pero superando a otras figuras tradicionales y siendo uno de los más votados.

Lea también: Estos son los candidatos que irán a la primera vuelta tras consultas de coaliciones

Su carrera en YouTube inició en 2017 y actualmente cuenta con 1.16 millones de suscriptores en su canal, donde constantemente sube videos hablando de noticias en general, pero también videos criticando a los políticos colombianos y las decisiones de la agenda colombiana.

Y ahí es donde ha centrado su discurso durante la campaña electoral, con una fuerte referencia a la corrupción, a los altos sueldos de los senadores y las decisiones en el congreso.

Vea también: Sergio Fajardo tras resultados de consultas: “Voy a liderar la fuerza que ganará las elecciones

“Hoy ha llegado al congreso un hombre muy humilde, de una familia muy pobre que ustedes durante años estuvieron atracando, Tienen a ustedes en frente a un hombre que no les tiene miedo. Al nuevo Congreso les pido que no se unten las manos de sangre, porque la plata de salud ustedes se la han estado robando, trabajen y no sean vagos en estos cuatro años”, afirmó Pulido en un directo en su cuenta de Facebook.

Tras conocer los resultados, el nuevo senador se volvió a referir del sueldo de los congresistas, pidiéndoles que se debe trabajar por los colombianos. “El sueldo de los congresistas debería ser reducido, las vacaciones deberían ser reducidas. Por tener esa vida tan placentera se les olvida que a las afueras del congreso hay un país que la está pasando mal”, dijo.

Jota Pe Hernández, como se hace llamar en redes, agradeció el apoyo de los colombianos al obtener cerca de 150 mil votos y aseguró que “los haré sentir orgullos por haber votado por este candidato del pueblo. Soy su nuevo senador, el niño del barrio que llegó al congreso”.

También puede leer: A pesar de la derrota, Francia Márquez calificó de “triunfo” su resultado en la consulta