Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 1 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 02 de 2026
12:46 a. m.
12:46 a. m.
- El procurador general Gregorio Eljach estuvo verificando el trabajo de las comisiones escrutadoras, destacó la labor de la Registraduría y también hizo un llamado a que se respeten los resultados.
- La Casa Blanca a través de un comunicado anunció que Nathaniel Morris fue nominado como embajador de los Estados Unidos en Colombia. La designación será puesta a consideración del Senado.
- Un avión tipo Cessna se accidentó pocos minutos después de haber despegado del aeropuerto de Villavicencio con destino al municipio de La Macarena. Cuatro personas murieron.
- Sigue causando mucha conmoción lo que ocurrió con Alexander Avendaño, el joven de 22 años que presuntamente se habría lanzado a la represa de Guatapé, en Antioquia, en medio de una pelea en una embarcación. El Ministerio de Transporte anunció que la empresa del planchón podría recibir sanciones.