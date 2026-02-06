Emisión Noticias RCN 11:30 p.m. / lunes 1 de junio de 2026

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junio 02 de 2026
12:46 a. m.
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  • El procurador general Gregorio Eljach estuvo verificando el trabajo de las comisiones escrutadoras, destacó la labor de la Registraduría y también hizo un llamado a que se respeten los resultados.
  • La Casa Blanca a través de un comunicado anunció que Nathaniel Morris fue nominado como embajador de los Estados Unidos en Colombia. La designación será puesta a consideración del Senado.
  • Un avión tipo Cessna se accidentó pocos minutos después de haber despegado del aeropuerto de Villavicencio con destino al municipio de La Macarena. Cuatro personas murieron.
  • Sigue causando mucha conmoción lo que ocurrió con Alexander Avendaño, el joven de 22 años que presuntamente se habría lanzado a la represa de Guatapé, en Antioquia, en medio de una pelea en una embarcación. El Ministerio de Transporte anunció que la empresa del planchón podría recibir sanciones.
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