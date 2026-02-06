¿Giro en el caso de Valeria Afanador? Imputarán a dos personas del colegio por homicidio

El punto de partida del caso de Valeria Afanador Castañeda fue el 12 de agosto de 2025. Aquel día, la niña de 10 años se encontraba en su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles, ubicado en Cajicá (Cundinamarca).

Los videos de las cámaras, conocidos en primicia por Noticias RCN, mostraron que la niña se encontraba en el parque durante el descanso cuando salió de la institución. Afanador encontró un hueco debajo de la reja que conectaba con la calle.

¿Cómo ocurrió la desaparición y fallecimiento de la niña?

Causó consternación que en el video no se evidenciara que hubiese un docente vigilando esa zona. La búsqueda de la niña se extendió por 18 días hasta el viernes 29 de agosto. Fue tal el impacto que hasta la Interpol emitió circular amarilla para extender los esfuerzos.

Las autoridades encontraron su cuerpo en los alrededores del río Frío, en el sector de Fagua. Lo insólito es que esa zona había sido inspeccionada varias veces durante la búsqueda, debido a que queda en cercanías del colegio (a solo 200 metros).

Tres días después, Medicina Legal dio a conocer el dictamen, con el que se pudieron descartar ciertas hipótesis. La niña murió por ahogamiento o sumersión en líquido y no tenía signos que evidenciaran violencia o abuso.

¿Quiénes serán los imputados?

“Aspiró e ingirió agua y residuos de pantano encontrados en su estómago y vías respiratorias. La menor estuvo en el pantano y en contacto permanente con agua y material biológico”, mencionó el informe al indicar también que la ropa no tenía desgarros o cortes.

El caso no quedó ahí y, por un lado, el colegio fue señalado por presuntamente alterar la escena del crimen. Además, dos profesores quedaron bajo la lupa y la familia, representada por el abogado Julián Quintana, pidió que la rectora fuera imputada.

Noticias RCN conoció en primicia la primera medida judicial de la investigación. La Fiscalía de la seccional de Zipaquirá imputará por homicidio culposo a Emely Fuentes y Danny Javier Ochoa Prada, profesora y jefe de seguridad, respectivamente. También se investiga si hubo un posible delito ambiental.