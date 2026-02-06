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Ataque de oso deja cuatro heridos en Japón: en 2025 fueron 13 las víctimas fatales

El animal irrumpió en dos fabricas y una zona residencial. Los avistamientos de osos son cada vez más comunes en los centros urbanos del país asiático.

Foto: Diseñado por Magnific
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Noticias RCN

AFP

junio 02 de 2026
07:43 a. m.
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Un saldo de cuatro personas heridas, una de ellas de gravedad, deja el recorrido de un oso que, el martes (02/06/2026) sembró el pánico en la ciudad de Fukushima, al norte de Japón.

El animal irrumpió en dos complejos industriales y en un área residencial, en un reflejo de la crisis sin precedentes que vive el país asiático por el alza en el número de avistamientos de oso en zonas urbanas.

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Las cifras dan cuenta del escenario al que se enfrentan los habitantes del norte de Japón: durante el último año fiscal, los avistamientos en el archipiélago se duplicaron frente al récord de hace dos años, superando la barrera de los 50.000 reportes.

Esta tendencia se ha mantenido en niveles máximos en lo que va de año debido al fin del letargo invernal de los osos, que abandonan sus refugios en busca de alimento.

Los reportes de prensa advierten que estos animales merodean a diario cerca de colegios, irrumpen en supermercados, centros termales e incluso han ingresado a viviendas.

¿Qué otros detalle se conocen sobre el último ataque de un oso en Fukushima?

La emergencia del martes inició en una planta de componentes automotrices. Las autoridades policiales y de bomberos acudieron al lugar tras una llamada de alerta que advertía que "los empleados habían sido mordidos", según detalló el periódico Yomiuri Shimbun.

Posteriormente, la prefectura policial confirmó mediante un comunicado que se había registrado "un incidente de lesiones a personas relacionado con un oso (...) ocurrió en la ciudad de Fukushima, y dejó cuatro heridos".

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De acuerdo con el desglose de los hechos, el animal continuó su trayecto tras el primer asalto y arremetió contra un ciudadano en una zona residencial, para luego lesionar a otra víctima dentro de las instalaciones de una firma de equipamiento electrónico cercana.

El balance médico final confirmó que tres de los afectados presentaron heridas leves, mientras, el cuarto sufrió lesiones de consideración.

Este ataque ocurre después de que el año pasado se registrara una cifra negra en el país, con un récord histórico de 13 víctimas mortales por ataques de osos, un fenómeno que los expertos vinculan directamente con el aumento de ejemplares hambrientos que deambulan fuera de su hábitat natural tras la hibernación.

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