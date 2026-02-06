Junior vs. Nacional: estas serían las titulares para la final de la Liga BetPlay 2026-I

La espera terminó. Este martes 2 de junio, Junior de Barranquilla y Atlético Nacional darán el primer paso en la gran final del fútbol colombiano cuando se enfrenten en el estadio Romelio Martínez, escenario que albergará el compromiso de ida de una serie que tiene frente a frente a dos de las instituciones más importantes y tradicionales del país.

El encuentro genera una enorme expectativa entre aficionados y analistas debido al nivel mostrado por ambos equipos durante la temporada. Tanto Junior como Nacional lograron superar exigentes obstáculos para instalarse en la disputa por el título, razón por la cual se espera un duelo intenso, equilibrado y cargado de emociones desde el pitazo inicial.

El conjunto barranquillero buscará aprovechar su condición de local para tomar ventaja antes del compromiso de vuelta. Con el respaldo de su afición y el conocimiento de la importancia de estos primeros 90 minutos, los dirigidos por Alfredo Arias intentarán imponer condiciones desde el comienzo y construir un resultado favorable que les permita viajar con mayor tranquilidad al segundo capítulo de la serie.

¿Quién logrará golpear primero en la disputa por el título?

Las finales suelen definirse por pequeños detalles y este enfrentamiento no parece ser la excepción. Junior cuenta con jugadores capaces de generar desequilibrio en ataque y espera sacar provecho de la velocidad de sus hombres ofensivos para poner en aprietos a la defensa antioqueña.

Por su parte, Atlético Nacional llega con la intención de conseguir un resultado que le permita manejar la serie en el partido definitivo. El cuadro verdolaga ha demostrado solidez a lo largo de la campaña y confía en la experiencia de varios de sus futbolistas para afrontar un escenario de máxima exigencia.

Los entrenadores han preparado cuidadosamente este compromiso y todo apunta a que enviarán al terreno de juego sus mejores alternativas disponibles. Cada decisión táctica podría marcar diferencias en una llave que luce muy pareja sobre el papel.

Las probables alineaciones para la primera batalla

Junior formaría con Silveira en el arco; Jermein, Lucas Monzón, Jhomier Guerrero y Yeison Suárez en defensa; Juan Ríos, Fabián Ángel, Bryan Castrillón y Cristian Barrios en la mitad de la cancha; mientras que Jannenson y Paiva serían los encargados de liderar el frente de ataque.

Atlético Nacional, entre tanto, saltaría al campo con Castillo; Tesillo, Haydar, Román y Samuel; Matheus, Campuzano, Rengifo, Rodríguez y Bello; dejando a Morelos como principal referencia ofensiva.

Con dos planteles competitivos, entrenadores experimentados y un título en juego, todo está servido para que Barranquilla sea testigo de una final de alto nivel. La primera batalla está por comenzar y ambos equipos saben que un buen resultado en la ida puede convertirse en un paso decisivo hacia la consagración.