Emisión Noticias RCN 12:30 p.m. / lunes 1 de junio de 2026
Reviva en esta emisión de Noticias RCN las noticias más destacadas de Colombia, sus regiones y el mundo.
Noticias RCN
junio 01 de 2026
03:54 p. m.
03:54 p. m.
- 20 días para la segunda vuelta presidencial, la primera la ganó Abelardo de la Espriella, quien puso condiciones para el debate con Iván Cepeda, pero el candidato del Pacto Histórico no aceptó y nombró un equipo para definir las reglas conjuntas.
- Cierran filas sobre la legitimidad y transparencia del proceso electoral tras pronunciamiento del presidente Petro de no aceptar resultados del preconteo. Altas cortes, Procuraduría, Defensoría del Pueblo, Consejo Nacional Electoral, entre otras instituciones, piden respetar resultados.
- El senador estadounidense Bernie Moreno habla con José Manuel Acevedo sobre las declaraciones del presidente Petro desconociendo los resultados electorales.
- Trágico accidente aéreo, cuatro muertos dejó la caída de una avioneta que cubría la ruta Villavicencio - La Macarena. Las fallas en la aeronave se presentaron en el despegue.